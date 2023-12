Tanzen bei der Trauerfeier

Bei der Trauerfeier für Shane MacGowan Anfang Dezember performen Glen Hansard und Lisa O’Neill den The Pogues-Klassiker „Fairytale of New York“ und spätestens als MacGowans Ehefrau Victoria und seine Schwester Siobhan über die Kirchenbänke klettern und dazu tanzen, hat man eventuell etwas feuchte Augen. Der Musiker hat vor allem in seiner Heimat Irland Legendenstatus, bestimmt werden schon sehr bald Straßen und Plätze (und Pubs) nach ihm benannt.

Rauflustiger Folk

MacGowan wächst im County Tipperary auf. Da wird bei Familienfeiern nicht nur jede Menge traditionelle irische Folkmusik gehört, er bekommt auch schon mit fünf Jahren zum ersten Mal ein Guinness eingeschenkt. Anfang der 60er wandern MacGowans Eltern nach England aus. Mit 16 verlässt er die Schule, arbeitet in einer Bar und im Plattenladen. Mitte der 70er wird er Teil der Londoner Punkszene – die Energie und das Chaos in der Musik gefallen ihm. 1978 gründet er seine erste eigene Band The Nips und ein paar Jahre später The Pogues. Mit denen kombiniert er irische Folkmusik mit der rauflustigen Attitüde von Punkrock.

You’re a bum, you’re a punk

The Pogues werden mit ihren Pub- und Rebelsongs zu einer der populärsten Bands der 80er. MacGowans Texte haben daran einen entscheidenden Anteil. Er schreibt übers Trinken, Exzess und Fremdgehen, über die Outcasts am Rande der Gesellschaft. Manchmal verwischt die Grenze zwischen seinen Charakteren und seiner Person: sein Alkoholkonsum ist berühmtberüchtigt.

Ausgerechnet ein Weihnachtslied – das Duett „Fairytale of New York“ mit der britischen Sängerin Kirsty MacColl – wird 1987 zu ihrem größten Hit. Vielleicht knackt der Song ja 36 Jahre nach seiner Veröffentlichung die Spitzenposition der Charts.

„Fairytale of New York (feat. Kirsty MacColl)“ von The Pogues ist unser Song des Tages im Popfilter. Hier könnt ihr den Popfilter hören und abonnieren.