Komische Hosen

„I’d never seen those kind of Blue Jeans. The one with the lace all down the side“ – Wenn man seinen Heimatort verlässt und in ein anderes Land zieht, fallen einem unter anderem die unterschiedlichen Kleidungsstile auf. Diese Erfahrung macht David Hedderman, als er 2008 von Dublin nach Berlin umzieht. Vorher löst sich seine alte Band auf, eine Beziehung geht zu Ende und sein Vater stirbt. Mehr als genug Veränderungen in kurzer Zeit und Stoff für Songs wie „Blue Jeans“.

Now’s the time, let’s go!

Hedderman verdient sein Geld hauptsächlich als bildender Künstler, er veranstaltet zum Beispiel Malkurse in seinem Studio in Berlin. Musik macht er nebenbei aber auch noch. Noch in Irland spielt er mit seinem alten Freund Conor O’Brien zusammen in der Band The Immediate. Mit O’Brien nimmt Hedderman im März auch sein Debütalbum auf. Nachdem er in den letzten 15 Jahren immer mal wieder einen Song geschrieben hat, ist die Zeit dafür gekommen.

Basically last Christmas I was back home in Dublin, having a pint with Conor and we had always talked about him helping me to record these songs. He always encouraged me and saw the value in the songs. Then last Christmas he turned to me and said: Now’s the time Dave, let’s go!

Das Resultat kann man schon bald hören: „Pulling At The Briars“ heißt das Album und erscheint am 9. Februar bei Grönland Records. „Blue Jeans“ ist der erste Vorab-Song mit einer gefühlvollen Gitarrenmelodie und sehnsüchtigen Pedal-Steel, Klavier und Geige. „Blue Jeans“ von David Hedderman ist unser Song des Tages im Popfilter. Hier könnt ihr den Popfilter hören und abonnieren.