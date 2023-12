Villagers – die irischen Folk-Helden

Villagers, das Projekt um den irischen Songwriter Conor O’Brien, sind vor allem für ihre emotionalen Folk-Stücke bekannt. Der etwas raue und ungeschliffene Sound und die cleveren Texte haben der Band schon Vergleiche mit Künstlern wie etwa Bright Eyes, Sparklehorse oder Leonard Cohen eingebracht.

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit haben sich Villagers zusammen mit der irischen Musikerin Lisa Hannigan dem Weihnachtsklasser „The Little Drummer Boy“ angenommen. Ein Stück, das Conor O’Brien laut eigener Aussage mehr inspiriert habe, als jedes andere Weihnachtslied.

Trommeln für Baby Jesus

„The Little Drummer Boy“ wird 1941 von der US-amerikanischen Komponistin Katherine Kennicott Davis geschrieben, damals noch unter dem Namen „Carol of the Drums“. Die Geschichte um einen kleinen armen Jungen, der für das neugeborene Jesuskind seine Trommel spielt, kommt ihr in den Sinn, als sie eigentlich gerade einen Mittagsschlaf machen will.

Aufgenommen wird der Song dann aber erst zehn Jahre später von den Trapp Family Singers. In der Version des Komponisten Harry Simeone avanciert das Lied dann 1958 endgültig zum Weihnachtsklassiker.

Wie die Version von Villagers und Lisa Hannigan klingt und wer „The Little Drummer Boy“ im Laufe der Popgeschichte noch so gecovert hat, hört ihr im Popfilter. Hier könnt ihr den Popfilter hören und abonnieren.