Epischer Gesang, epischer Hit

Mit „I will always love you“ hat sich Whitney Houston unauslöschbar in unsere Gehörgänge gesungen und mal ehrlich – bei dieser eindringlichen Hymne bekommt man immer wieder ein bisschen Gänsehaut, selbst nach dem 378. Mal Hören. Houston konnte tremolieren, also mit leichtem Vibrato auf der Stimme Silben endlos in die Länge ziehen und damit noch jedes Herz aus Stein aufweichen. Dass Whitney Elizabeth Houston mal ein solcher Megastar wird, war ihr in die Wiege gelegt.

Als Kind wächst sie umgeben von Musiklegenden auf: ihre Mutter Cissy Houston singt in den 60ern in der Begleitband von Elvis Presley, ihre Cousine Dionne Warwick wird mit Stücken von Burt Bacharach weltbekannt. Und auch Whitney selbst singt schon als junges Mädchen im Gospelchor. Als Teenager tritt sie mit ihrer Mutter auf, singt bei Chaka Khan im Background-Chor und arbeitet als Model. 1985 erscheint ihr erstes Album “Whitney Houston” und wird eines der erfolgreichsten Debüts, das je einer Künstlerin gelingt. Auch ihr zweites Album “Whitney” kann nahtlos an den Erfolg des Debüts anschließen, Songs wie “So emotional” und “I wanna dance with somebody” dominieren wochenlang die Spitze der Charts.

Erfolgreiches Comeback 2009

Im Film „Bodyguard“ tritt Houston 1992 erstmals auch als Schauspielerin vor die Kameras. Sie beschert sich mit dem schon erwähnten „I will always love you“ den größten Hit ihrer Karriere. Anfang der 2000er Jahre tritt sie weniger als Popsängerin auf, sondern ist eher im Boulevard vertreten. Ihre schwierige Ehe, ihre Drogenabhängigkeit sowie ihre Reality-Show überschatten ihre musikalische Karriere. 2009 erscheint Whitney Houstons letztes Studioalbum „I look to you“ – ein erfolgreiches Comeback. Der Song „Million Dollar Bill“ ist der letzte, der zu ihren Lebzeiten veröffentlicht wird. Geschrieben hat ihn Alicia Keys. Der oldschoolige R&B-Beat und die deutlichen Disco-Einflüsse verleihen dem Stück ordentlich Groove und Whitney singt wie eine junge Göttin.

