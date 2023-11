Wut – but make it cute

Ein Vorschlaghammer mit einem aufgemalten, verschmitztem Grinsen, das ist quasi das Maskottchen von Yaejis Debütalbum With A Hammer. Musikproduzentin und DJ Yaeji ist sehr inspiriert von Animes, während der Corona-Lockdowns wurden diese auch zum mentalen Zufluchtsort. Die hyperreale, cutesy Atmosphäre, überträgt Yaeji nicht nur in ihre Musikvideos, sondern auch in ihre Songs.

4 Tagebücher und keins weniger

Ganze vier Tagebücher führt Yaeji täglich, bürgerlich Kathy Yaeji Lee. Und alle haben unterschiedliche Aufgaben. Im Interview mit Dazed erzählt sie, wofür sie die alle braucht. Selbstreflexion ist für die Musikerin nicht nur ein Punkt auf der To-Do Liste, sondern Grundlage für ihr kreatives Schaffen. Und diese Auseinandersetzung mit ihren eigenen Gefühlen führt sie dann auch in ihren Songs weiter, besonders seit With A Hammer.

In ihren neuen Track easy breezy ist das nicht anders. In dem spricht sie sich selbst und uns Hörenden Mut zu, nach dem Motto: life is hard but make it cute.