Minimalistische Songs, maximale Emotionen

Kratzige Gitarren-Riffs, simple Drum-Beats und Alison Mossharts eindringliche Stimme. Mehr braucht es nicht, um klarzumachen: The Kills sind besonders. Mit der Black Rooster EP beginnt vor über 20 Jahren die Karriere des Duos aus London. Mit ihrem eigensinnigen Mix aus Garage- und Blues-Rock machen sich Sängerin Alison Mosshart und Gitarrist Jamie Hince ziemlich schnell einen Namen. Sie werden zeitweise als die neuen White Stripes oder gar als die Retter der britischen Rockmusik gehandelt. Vor allem ihr Mut zum Minimalismus, ihr spartanischer Lo-Fi-Sound, hebt The Kills von vergleichbaren Acts ab. Ihre exzentrische Bühnenpräsenz – sonnenbrillentragend und ketterauchend – schadet ihrem Ruf sicherlich auch nicht.

The Kills melden sich zurück

Seit den Anfängen der Band ist eine ganze Menge passiert. Ausgedehnte Touren und Stadion-Konzerte als Support-Act von Metallica oder Guns n‘ Roses haben The Kills mittlerweile absolviert. Außerdem noch fünf Alben und einige weitere EPs veröffentlicht. Seit ihrem letzten Album „Ash and Ice“ ist es allerdings still um das Duo geworden. Nach sieben Jahren Pause meldet sich die Band aber nun mit gleich zwei neuen Songs zurück. „New York“ und „LA Hex“ schließen dabei an klassische Soundqualitäten des Duos an, betreten aber auch neues Terrain. Welche Emotionen Alison Mosshart beim Schreiben der Songs durchgemacht hat, das hört ihr im Popfilter.



