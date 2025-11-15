Play
Bild: Luis War | Shutterstock

Zurück zum Thema | Weltklimakonferenz

COP30: Welche Ergebnisse sind realistisch?

Vom 10. bis 21. November findet in Belém (Brasilien) die 30. Weltklimakonferenz statt. In den vergangenen Jahren waren die Ergebnisse der Konferenzen oft ernüchternd. Wie steht es um die diesjährigen Ziele und wie realistisch ist ein positiver Ausgang?

COP30 in Brasilien

Vor 30 Jahren wurde in Brasilien die UN-Klimarahmenkonvention und damit die rechtliche Grundlage für spätere Klimakonferenzen unterschrieben. Nun findet die COP30 (Conference of Parties) mit Vertreterinnen und Vertretern aus mehr als 190 Staaten vom 10. bis 21. November erneut in Brasilien statt — diesmal in der Amazonasmetropole Belém: Wie steht es um die damals gesteckten Ziele?

Jubiläum ohne Anstoßen

Im Fokus steht insbesondere ein Ziel, das als Meilenstein im Klimaschutz gilt: Bei der COP21 einigten sich im Pariser Klimaabkommen fast alle teilnehmenden Staaten darauf, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen — idealerweise auf 1,5 Grad.

Zehn Jahre nach dessen Abschluss fordern viele Aktivistinnen und Aktivisten ein erneutes Bekenntnis. Das umfasst vor allem Gespräche zum endgültigen Ausstieg aus fossiler Energie und dem Senken von CO2-Emissionen. Dabei spielen auch Deutschland und die EU eine wichtige Rolle, die zuletzt konkrete Klimaziele bis 2040 vorgestellt haben.

In dieser Folge „Zurück zum Thema“ sprechen wir mit Carla Reemtsma, Klimaschutzaktivistin und Sprecherin von Fridays For Future, darüber, welche Themen dieses Jahr auf der Agenda der UN-Klimakonferenz stehen.

 

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen