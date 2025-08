AIDA: Die lange Reise zur Unternehmenskultur

AIDA Cruises: Firmenkultur ist eine Reise, die nie aufhört

Die Zahl der Urlaubsreisen der Deutschen ist im vergangenen Jahr von 65 Millionen auf 71 Millionen angestiegen und hat damit das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht. Interessanter Aspekt dabei: Trotz deutlich gestiegener Preise — teils um bis zu 50 Prozent — ist die Reiselust vieler Menschen ungebrochen, ja, vielleicht ist sie durch die Lockdown- und Reisebeschränkungen sogar noch verstärkt worden. Auch Kreuzfahrtreisen werden immer beliebter, und es sind nicht mehr nur Rentnerinnen und Rentner, die eine Schiffsreise buchen, sondern auch immer mehr Familien mit Kindern, junge Paare und Singles.

Für die AIDA Cruises ist die Corona-Pandemie — wie für die gesamte Reisebranche — eine enorme Herausforderung und Belastung gewesen. In den vergangenen drei Jahren haben sich die Leute bei AIDA allerdings auch sehr viel mit den eigenen Werten und dem eigenen Team beschäftigt.

Uns war es ganz wichtig, diese Krise auch als Chance zu begreifen, vielleicht noch gestärkt herauszugehen, aber auch wieder enger zusammenzuwachsen. Steffi Heinicke, AIDA Cruises Foto: AIDA Cruises

Steffi Heinicke ist bei AIDA Cruises seit 2019 Senior Vice President „Guest Experience und Onboard Revenue“ und damit diejenige, die mit ihrem Team verantwortlich für alles ist, was an Bord geschieht. Gemeinsam mit ihrem Team und mit Boris Diekmann von der Unternehmensberatung Heidrick & Struggles hat sie vor drei Jahren einen genauen Blick auf das Team und die eigenen Werte geworfen und diesen Prozess institutionalisiert.

Happy Crew makes Happy Guests

Die beiden beginnen die Zusammenarbeit mit Workshops für die Top-Führungskräfte. Es geht darum, Bewusstsein zu schaffen, um zu gestalten: Wie wirkt sich mein Tun auf die anderen in meinem Team aus, wenn ich so oder so spreche und handle? Wie sollte ein Meeting aussehen, wenn ich nicht referieren will, sondern die anderen einbeziehen will? Das gehe zum Beispiel, indem die Teilnehmenden nicht wie im Frontalunterricht an Tischen sitzen.

Unternehmenskultur — und das ist das Paradoxe daran — wird letzten Endes dann doch nicht in Workshops geprägt, sondern in jedem Meeting, in jeder E-Mail. Boris Diekmann, Heidrick & Struggles Foto: Katharina Osterloh

Unternehmenskultur sei letztlich ein Gefühl, ist Boris Diekmann überzeugt. Was die Mitarbeitenden fühlen und wie sie miteinander umgehen, übertrage sich auf die Gäste der AIDA. „Happy crew makes happy guest“, so erklärt Steffi Heinicke das besondere „AIDA-Gefühl“.

Steffi Heinicke und Boris Diekmann sprechen in dieser neuen Folge des „brand eins Podcasts“ mit detektor.fm-Moderator Christian Bollert detailliert über die lange Reise der Unternehmenskultur bei AIDA und über die größten Erfolgsmomente.