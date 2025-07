Pauschalreisen sind juristischer Goldstandard

Mehr Reisen, mehr Klagen

Die Deutschen reisen wieder deutlich mehr, der Einbruch in der Reisebranche durch die Coronapandemie ist überwunden. Die Zahl der Flüge, die 2024 von Deutschland ins Ausland gegangen sind, liegt nur noch knapp 8 Prozent unter dem Niveau im Jahr 2019, also im Vor-Corona-Jahr.

Doch nicht nur die Zahl der Flüge ist gestiegen, sondern auch die Zahl der Klagen, die Fluggäste anstrengen, wenn der Flug verspätet ist oder komplett ausfällt. Rund 131 000 solcher Fluggastklagen hat es 2024 laut Angaben des Deutschen Richterbundes gegeben, etwa 6000 mehr als im Vorjahr. Woran liegt es, dass die Menschen nicht nur reiselustiger sind, sondern offenbar auch mehr klagen? Einer der Gründe sind Online-Portale wie Flightright oder Fairplane.

Diese haben durch Software-Programme, letztlich KI gestützt, Mechanismen entwickelt, mit deren Hilfe es leicht ist, standardisiert Ansprüche durchzusetzen. Und so ist es verständlich, dass dann auch die Kunden versuchen, ihre Rechte durchzusetzen. Ansgar Staudinger Foto: Ansgar Staudinger

Ansgar Staudinger ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Reiserecht e.V., in der sowohl Verbraucherschutzverbände und als auch Tourismusanbieter vertreten sind. Außerdem leitet er den Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Internationales Privat-, Verfahrens- und Wirtschaftsrecht an der Universität Bielefeld. Auch die Justiz reagiert auf die steigende Zahl der Fluggastklagen mit digitalisierten Verfahren. Wie sieht er die Gefahr, dass in naher Zukunft Maschinen Reiseentschädigungen vor Gericht verhandeln?

Noch sehe ich das nicht ganz als „entmenschlichtes“ Verfahren. Die letzte Kontrolle sollte da auch immer dem Juristen und der Juristin obliegen. Ansgar Staudinger

Ansgar Staudinger: Fluggastrecht ist besonders KI-geeignet

Neben Fluggastrechten gibt es aber noch viele weitere Aspekte wie Lärm am Urlaubsort oder Regen im Regenwald, die durchaus zu Klagen führen können. Was solche Klagen generell über das Verhalten der Reisenden sagen, warum er ein großer Fan von Pauschalreisen ist und was „der goldene Reiserücktritt“ ist, verrät Ansgar Staudinger in dieser neuen Folge des „brand eins Podcast“ mit detektor.fm-Moderator Christian Bollert.

