Play
Bild: Alexander Graf | Foto: privat

brand eins Podcast | Alexander Graf

Der Handel im Plattformgefängnis

Was passiert, wenn KI für uns einkauft? Alexander Graf erklärt, warum Googles UCP und Agentic Commerce den Einkauf radikal vereinfachen — und den Handel gleichzeitig in ein neues Abhängigkeitsverhältnis bringen.

Einkaufen ohne Suchen, ohne Vergleichen, ohne Entscheiden

Ein Satz genügt: „Wochenendtrip nach London, gute Lage, schönes Hotel, nicht zu teuer.“ Den Rest übernimmt ein KI-Agent. Er sucht, vergleicht, bewertet — und bucht. Was wie ein kleiner Komfortgewinn klingt, könnte den Onlinehandel grundlegend verändern.

Mit seinem sogenannten Universal Commerce Protocol (UCP) will Google genau das möglich machen. Eine gemeinsame Sprache, mit der KI-Agenten direkt mit Onlineshops kommunizieren — vom ersten Suchimpuls bis zum Kaufabschluss. Der gesamte Prozess verschwindet in der Oberfläche eines Assistenten. Die Vision dahinter: Agentic Commerce also ein Einkauf, der weitgehend automatisiert im Hintergrund stattfindet.

Für Alexander Graf, Mitgründer von Spryker und Etribes und Podcaster, ist das kein Fortschritt, sondern ein Warnsignal.

Das ist für mich ein Handelsgefängnis, weil es den Kunden noch weiter wegbringt von demjenigen, der die Leistung erbringt.

Alexander Graf

Alexander GrafFoto: privat

Seine These: UCP ist keine Revolution, sondern die nächste Stufe der Plattformökonomie. Der Zugang zu Kundinnen und Kunden wird zentralisiert — während Händlerinnen und Händler weiterhin die Risiken tragen, aber immer weniger Einfluss nehmen können. 

Mehr Effizienz — aber für wen eigentlich, Alexander Graf?

Und auch das Versprechen maximaler Effizienz überzeugt ihn nicht:

Dieses etwas ineffiziente Shopping scheint genau das zu sein, was der Kunde will.

Alexander Graf

Denn Einkaufen ist mehr als ein Prozess. Es ist Entdecken, Vergleichen, auch mal Zögern. Die asiatischen Plattformen wie TikTok Shop oder Temu funktionieren bereits anders. Sie setzen nicht auf effizientes Einkaufen, sondern darauf, möglichst viel Aufmerksamkeit zu erzeugen und zu binden — und diese dann an den Handel zu verkaufen.

In dieser neuen Folge des brand eins Podcasts spricht Alexander Graf mit detektor.fm-Moderator Christian Bollert darüber, wie sich die Macht im Handel verschiebt, warum Plattformen immer mehr Kontrolle gewinnen — und wo künftig die Chancen im E-Commerce liegen. 

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen