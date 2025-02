Mobilfunk mit Wertefokus

WEtell – Mobilfunk als Vehikel für Nachhaltigkeit

Bei CO2-Bilanz und bei Treibhausgasemissionen denken viele wohl eher eher an Flugzeuge und Autos als an Streaming oder Smartphones. Dabei verbrauchen Rechenzentren beispielsweise beim Videostreaming, für soziale Netzwerke oder bei Suchanfragen viel Strom und müssen gekühlt werden. Über Funktürme und Unterseekabel werden Daten verschickt und auch Smartphones, Laptops oder Tablets müssen produziert werden und verbrauchen Strom.

Der Gedanke liegt nahe, dass auch der Mobilfunk nachhaltiger sein könnte. Das ist die Grundidee, die drei Forschende in Freiburg vor ein paar Jahren hatten. Sie wollen raus aus der Forschenden-Bubble und etwas verändern, denn sie merken, dass grüne Technologien allein noch nicht reichen, um den Klimawandel abzuwenden.

Es braucht mehr und da ist Mobilfunk ein großartiges Vehikel. Andreas Schmucker Foto: WEtell

Das sagt Andreas Schmucker. Er ist einer der drei Forschenden, die vor fünf Jahren WEtell gründen, um zu zeigen, dass man gerade auch als kleines Startup in einem hart umkämpften Markt nachhaltig und wirtschaftlich zugleich sein kann. Zum Vergleich: Vodafone hat 82 Millionen Kundinnen und Kunden, die Telekom 67 Millionen, WeTel gut 25.000. Da ist also Luft nach oben. Doch wie gewinnt man Kundinnen und Kunden, wenn die Idee gut, das Produkt aber teuer ist?

Andreas Schmucker über Marketing-Strategie

In diesem Fall jedenfalls nicht über teure Marketing-Kampagnen. Denn dafür ist das Geld zu knapp. Man schaue sehr genau, wo man werbe, sagt Andreas Schmucker. Viel gehe über Empfehlung: Zum einen über Unternehmen, die auch im Bereich Nachhaltigkeit aktiv sind und WEtell weiterempfehlen. Und zum anderen über zufriedene Kundinnen und Kunden, die man durch klimaneutrale Tarife, Transparenz und politischen Aktivismus gewinne. So haben beispielsweise WEtell-Mitarbeitende vor zwei Jahren in Lützerath gegen den Kohleabbau protestiert. Warum ist das so relevant? Weil das Unternehmen auf diese Art und Weise den Klimaprotest zum eigenen Interesse erhoben hat.

Bei WEtell geht es um Werteintegrität. Was die Leute bei uns kaufen, ist weniger ein Mobilfunktarif. Was sie bei uns kaufen, ist das Thema Werte. Andreas Schmucker

Welchen Anteil Crowdinvestings bei dieser Werteintegrität haben und wie es sich auswirkt, dass er und seine beiden Mitgründer WEtell vor zwei Jahren in Verantwortungseigentum übergeben haben, darüber spricht Andreas Schmucker in dieser neuen Folge des „brand eins Podcasts“ mit detektor.fm-Moderator Christian Bollert.