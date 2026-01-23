Softwarekultur trifft auf Spaltmaß

Zwischen Spaltmaß und Software

Der Maschinenbau gilt als Paradedisziplin der deutschen Wirtschaft. Heerscharen von Ingenieuren haben in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass Industrieprodukte „Made in Germany“ einen erstklassigen Ruf hatten. Symbolisch und exemplarisch dafür steht das Spaltmaß. Der Begriff beschreibt die präzise Passung von Karosserieteilen im Automobilbau. In Sachen Spaltmaß hat den deutschen Automarken lange Zeit niemand etwas vorgemacht — so zumindest das Klischee.

Allerdings befindet sich die Wirtschaft in einer tiefgreifenden Transformation. Die Digitalisierung hat schon lange Einzug gehalten, aktuell krempelt künstliche Intelligenz unser bisheriges Verständnis von Wirtschaft und Gesellschaft um. Statt präzise gefertigter, physisch greifbarer Industrieprodukte kommt es auf Anpassungsfähigkeit, Schnelligkeit und laufende Updates an — die man an einem fertig produzierten Gegenstand schlecht vornehmen kann.

Für Anja Hendel liegt darin die Ursache für das Spannungsfeld, mit dem sie sich in „Bits & Bolzen“ beschäftigt — einem Podcast- und Buchprojekt, das sie gemeinsam mit Dr. Judith Muster umsetzt.

Softwareentwickler arbeiten iterativ: always better. Wir können morgen eine bessere Version des heutigen Produkts machen. Das könnte die Hardware vermutlich auch. Aber aufgrund der Physis dieses Produktes geht das eben nicht. Und das ist der große Unterschied. Anja Hendel, Wirtschaftsinformatikerin Foto: Willing-Holtz Fotografie

„Bits & Bolzen“ als Forschungsreise durch die Industrie

Anja Hendel ist Wirtschaftsinformatikerin und Expertin für digitale Transformation. Sie ist Unternehmerin und ehemalige Geschäftsführerin der diconium Group. Ihre Sicht auf Wirtschaft ist u.a. durch ihre Karriere in der Automobilindustrie geprägt. Judith Muster ist Soziologin und Expertin für Organisationsentwicklung. Sie berät Unternehmen, Verwaltungen und Konzerne in Fragen der Transformation und legt ihren Fokus auf die Veränderung von Strukturen, Führung und Entscheidungslogiken. In „Bits & Bolzen“ begeben sich Hendel und Muster auf eine Forschungsreise durch die Industrie und gehen dabei der Leitfrage nach, wie Unternehmen Hardware- und Software-Logiken zusammenbringen und das organisatorisch umsetzen, ohne ihre industrielle Stärke zu verlieren.

Judith und ich sind der festen Überzeugung, dass der Weg von Hardwareunternehmen in diese Softwarewelt nur darüber geht, indem wir uns tief mit der jeweiligen Organisation auseinandersetzen und dort auf allen Ebenen verstehen, wo die Herausforderungen sind. Anja Hendel

„Bits & Bolzen – Wenn Industriewelten verschmelzen“ erscheint als Podcast, in dem in jeweils zwei Folgen Transformationsbeispiele aus der deutschen Industrie thematisiert werden. 2026 wird außerdem das gleichbetitelte Buch erscheinen, an dem Hendel und Muster gerade arbeiten. „Bits & Bolzen“ ist Teil des brand eins Podcast-Netzwerks, indem aktuell 15 verschiedene Podcasts erscheinen — u.a. der „brand eins Podcast“.

In dieser Folge des „brand eins Podcasts“ spricht detektor.fm-Moderator Christian Bollert mit Anja Hendel über die Reibungspunkte zwischen Software- und Hardwarekultur, die Dringlichkeit der Transformation und den Mut zur Veränderung. Außerdem geht es ums Podcasten als Entdeckungsreise und das Buchprojekt von Anja Hendel und Judith Muster.