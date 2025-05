Annett Witte über den Migrant Founders Report

Wie kann sich die deutsche Wirtschaft zukünftig positiv entwickeln? Neben technologischen Veränderungen wie künstlicher Intelligenz oder klimaneutralen Technologien spielen vor allem zwei Gruppen eine wichtige Rolle: Gründerinnen und Gründer, die diese technologischen Trends aufgreifen und daraus erfolgreiche Unternehmen bauen. Und Migrantinnen und Migranten, die in Zeiten des Fachkräftemangels Arbeitsmarkt und Gesellschaft positiv beeinflussen sollen. Was liegt näher, als beide Gruppen zusammen zu denken? Die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit hat in diesem Monat zusammen mit dem Start-up-Verband genau zu diesem Thema den Migrant Founders Monitor veröffentlicht. Annett Witte, Hauptgeschäftsführerin der Friedrich-Naumann-Stiftung, unterstreicht die positive Wirkung von migrantischen Gründenden für die deutsche Wirtschaft als eines der Ergebnisse des Migrant Founders Monitors:

Gerade diese Menschen haben schon eine gewisse Risikoaffinität, den Wunsch nach ‚was Neuem, nach einer anderen Perspektive auf Dinge. Annett Witte Foto: Sapna Richter

Wie sieht die Perspektive migrantischer Gründerinnen und Gründer aus?

Genau das brauche es, um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu sichern. Und anders als es momentan den Anschein hat, dass einige deutsche Unternehmen mit Blick auf die USA sich zukünftig weniger divers präsentieren möchten, nimmt Annett Witte die Tendenz in der deutschen Wirtschaft positiv wahr:

Das Grundprinzip, dass diverse Teams besser arbeiten, dass Wirtschaft vorankommt, wenn auch Migranten Teil dieser Wirtschaft sind, an der Erkenntnis führt kein Weg dran vorbei. Annett Witte

Gerade weil geopolitisch aktuell viel im Umbruch ist, sei es besonders wichtig, dass Deutschland seine Attraktivität erhöhe, um Fachkräfte und Gründungswillige anzuziehen und zu binden. Wie das gelingen kann und welche Herausforderungen es aktuell für Gründende mit Migrationsgeschichte gibt, darüber spricht Annett Witte in dieser neuen Folge des brand eins Podcasts mit detektor.fm-Moderator Christian Bollert.