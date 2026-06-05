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Antje von Dewitz auf dem Machn-Festival. Foto: Sophie Valentin
Bild: Antje von Dewitz auf dem Machn-Festival 2026 | Foto: Sophie Valentin

brand eins Podcast | Antje von Dewitz

Wer auf Kosten des Gemeinwohls wirtschaftet, sollte mehr Steuern zahlen

Die Outdoormarke Vaude misst sich selbst am Gemeinwohl. Geschäftsführerin Antje von Dewitz erklärt, was sie motiviert.

Antje von Dewitz über Gemeinwohlökonomie

Woran bemisst sich der Erfolg von Unternehmen? Folgt man den Anhängern der Gemeinwohlökonomie, ist der Fokus auf Finanzkennzahlen viel zu eng gefasst. Sie legen Wert darauf, dass Unternehmen sozial und ökologisch nachhaltig wirtschaften, im Wortsinn das Gemeinwohl mehren. 2010 hat der Österreicher Christian Felber sein Konzept der Gemeinwohlökonomie als Buch vorgestellt und mit diesem Entwurf eines alternativen Wirtschaftssystems auch unter Unternehmerinnen und Unternehmern Interesse geweckt. Zu ihnen zählt Antje von Dewitz, seit 2009 Geschäftsführerin des Outdoor-Spezialisten Vaude mit rund 550 Mitarbeitenden. Sie hat das Unternehmen an den Prinzipien der Gemeinwohlökonomie ausgerichtet, die es auf seiner Homepage in 10 Eckpunkten erläutert.

Du sagst, das sind die Probleme, ich verursache sie, und es fühlt sich erst mal schwer an — aber du lernst dann eben auch, damit umzugehen. Und das ist die Quelle von Innovation und Zukunftsfähigkeit.

Antje von Dewitz auf dem MACHN-Festival in Leipzig

Antje von Dewitz auf dem MACHN-Festival in LeipzigFoto: Sophie Valentin

Zentrales Element der Gemeinwohlökonomie ist die sogenannte Gemeinwohlbilanz. In ihr schlüsseln Unternehmen ihre Maßnahmen in verschiedenen Bereichen wie ökologische Verantwortung, soziale Gerechtigkeit oder demokratische Mitbestimmung auf und erzielen — nach Gegenrechnung von Negativpunkten für zum Beispiel vom Unternehmen verursachte Umweltbelastungen — einen Punktestand, um ihren Beitrag zum Gemeinwohl zu quantifizieren.

Live-Podcast auf dem Machn-Festival 2026

Doch wo sind die Grenzen dieser Idee eines Wirtschaftssystems, das auf Freiwilligkeit setzt und dem von Kritikern entgegengehalten wird, dass es unternehmerische Freiheit einschränke? Finden Nachhaltigkeitsthemen überhaupt noch ausreichend gesellschaftlichen Anklang oder wurden sie inzwischen von den Krisenthemen wie Ukraine-Krieg und wirtschaftlicher Stagnation verdrängt? Laut Antje von Dewitz setzt sich der Trend zur Nachhaltigkeit fort, steht aber nicht mehr so stark im Fokus der Öffentlichkeit.

Es passiert auch in den Unternehmen sehr viel zum Thema Nachhaltigkeit. Es wird nur nicht mehr so nach außen getragen.

Antje von Dewitz

Auf dem Machn-Festival in Leipzig hat detektor.fm-Moderator Christian Bollert mit Antje von Dewitz über die Prinzipien, die praktische Umsetzung und die Kritik an der Gemeinwohlökonomie gesprochen. Wir veröffentlichen in dieser neuen Folge des „brand eins Podcasts“ den Mitschnitt des Gesprächs.

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