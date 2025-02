Zukunftsthema Klimatechnologie

Würde sich jemand aus dem Bundestagswahlkampf 2021 in den aktuellen Winterwahlkampf beamen, würde er sich vielleicht verwundert die Augen reiben. Zumindest, wenn er sich auf die Suche nach dem Wahlkampfthema Klima begeben würde. Es scheint vor der anstehenden Bundestagswahl fast unauffindbar, ist allenfalls eine Randnotiz. Politisch macht man mit Klimaschutz aktuell kaum Punkte. Über Klimaschutzziele wird vor allem im Zusammenhang mit einer Ausdehnung des Zeithorizontes gesprochen. Die gute Nachricht: Teile der Industrie sind aktuell weiter als die Politik.

Klimatechnologie ist nicht einfach nur ein Wohlfühlthema, sondern es ist eigentlich ein enormes Zukunftsthema. Tobias Lechtenfeld Foto: WEtell

Das sagt Tobias Lechtenfeld, Executive Director bei Tech for Net Zero, einem Zusammenschluss von Klimatechnologie-Start-ups. Lechtenfeld ist sich sicher, dass an der klimaneutralen Zukunft kein Weg vorbei führt. Die Voraussetzungen dafür in Deutschland schätzt er sehr gut ein, über 40 Prozent der Dekarbonisierungstechnologien kommen ihm zufolge aus Deutschland. Allerdings gibt es in Deutschland, dem von Mittelstand und Entwicklung geprägten Industrieland, auch Hürden für seine Branche. Bis ein Start-up Geld verdient, benötigt es Anschubinvestitionen und die sind in Deutschland nicht so leicht zu haben.

Tobias Lechtenfeld plädiert für moderne Finanzinstrumente

Darum hat sich Tech for Net Zero im Januar an den Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister sowie den Bundesfinanzminister gewandt, um dort für Unterstützung zu werben. Die Transformation zur klimaneutralen Wirtschaft solle als Chance begriffen werden, Finanzierungslösungen seien der Schlüssel zum Wachstum und Deutschland habe das Potenzial zur Drehscheibe für klimaneutrale Technologien.

Die Exportnachfrage nach deutscher Technologie im Klima- und Umweltbereich ist enorm hoch. Tobias Lechtenfeld

Was die Potenziale und Probleme seiner Branche sind und welche Unterstützung sie in Deutschland benötigen, darüber spricht Tobias Lechtenfeld in dieser neuen Folge des „brand eins Podcasts“ mit detektor.fm-Moderator Christian Bollert.