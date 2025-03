Klimaziele sind Innovationsziele

Klimaziele und Sondervermögen

Deutschland hat sich dazu verpflichtet, bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu werden. 20 Jahre verbleiben, um den Nettoausstoß von klimaschädlichem CO₂ in die Atmosphäre einzustellen und etwa die Energieversorgung komplett auf erneuerbare Energien umzustellen. Im Bundestagswahlkampf 2025 hat das Thema Klimaschutz allerdings kaum eine Rolle gespielt. Das beschäftigt nicht nur Klima- und Umweltschutzverbände, auch für viele Unternehmen stellen sich wichtige Fragen im Zusammenhang mit dem Klimaschutz. Denn auch große Teile der deutschen Wirtschaft haben sich auf den Weg zur Klimaneutralität gemacht, allerdings ist die politische Rahmensetzung und Unterstützung gerade unsicher. Welchen Kurs werden die kommende und die auf sie folgenden Regierungen einschlagen? Einen ersten Hinweis könnten Investitionen in den Klimaschutz geben, die in das beschlossene 500-Milliarden-Sondervermögen hineinverhandelt worden sind.

Wir brauchen einen langfristigen Rahmen, der über Legislaturen hinausgeht. Sabine Nallinger Foto: Stiftung Klimawirtschaft

Sabine Nallinger über Klimaziele, Planbarkeit und Strompreise

Die Stiftung Klimawirtschaft hat sich die Erreichung der deutschen und europäischen Klimaziele auf die Fahnen geschrieben. In der Stiftung engagieren sich Unternehmen wie Aldi Süd, die Deutsche Bahn, EnBW oder die Otto Group. Anfang März hat die Stiftung Klimawirtschaft einen Appell für einen starken und klimaneutralen Wirtschaftsstandort veröffentlicht, der sich an die kommende Bundesregierung richtet. Sabine Nallinger ist Vorständin der Stiftung Klimawirtschaft und in dieser Ausgabe des „brand eins Podcast“ zu Gast.

Wir brauchen einfach jetzt ein mutiges, investitionsfreundliches, zukunftsgewandtes Klima. Und dann ist mir überhaupt nicht bange um unseren Standort. Bange wird es mir nur, wenn wir jetzt diesen Mut und diese Aufbruchstimmung nicht aufbringen. Sabine Nallinger

Über die Perspektiven der Stiftung Klimawirtschaft und ihrer Mitglieder auf den Klimaschutz, ihre Forderungen an die Politik und die Relevanz von Planbarkeit, Zukunftssicherheit und den Ausbau erneuerbarer Energien spricht Sabine Nallinger in dieser neuen Folge des „brand eins Podcast“ mit detektor.fm-Moderator Christian Bollert.