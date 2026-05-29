Play
Bild: Christoph Werner. Foto: Christina Riedl | dm-drogerie markt

brand eins Podcast | Christoph Werner

Unsere Kunden sind unsere Arbeitgeber

Christoph Werner ist Vorsitzender der dm‑Geschäftsführung. Im Podcast geht es um gute Führung in unsicheren Zeiten, gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen — und die Frage, warum Menschen heute überhaupt noch in Unternehmen bleiben.

Christoph Werner über Freiheit, Verantwortung und gute Arbeit

Was hält Menschen heute eigentlich noch langfristig in einem Unternehmen? Geld allein reicht dafür nicht aus, meint Christoph Werner. Entscheidend sei vielmehr das Gefühl von Selbstwirksamkeit — also die Erfahrung, mit der eigenen Arbeit wirklich etwas bewirken zu können. Der Vorsitzende der dm-Geschäftsführung beschreibt, warum Freiheit im Arbeitsalltag für ihn immer auch Verantwortung bedeutet und weshalb gute Führung aus seiner Sicht weniger mit Kontrolle als mit Unterstützung zu tun hat.

Wenn ich etwas aus Freiheit tue, muss ich Verantwortung übernehmen.

Christoph Werner, Vorsitzender der dm‑Geschäftsführung

Christoph Werner, Vorsitzender der dm‑GeschäftsführungFoto: Christina Riedl / dm-drogerie markt

Damit beschreibt Christoph Werner einen zentralen Gedanken seiner Vorstellung von Arbeit: Menschen sollen nicht einfach Vorgaben abarbeiten, sondern verstehen, warum sie etwas tun. Bei dm nennt man das „dialogische Führung“. Statt klassischer Hierarchien und Kontrolle setzt das Unternehmen auf Eigenverantwortung, Transparenz und die Idee, dass diejenigen die wichtigsten Entscheidungen treffen sollten, die nah an den Kundinnen und Kunden arbeiten.

Führung zwischen Stabilität und Veränderung

Christoph Werner kennt aber auch die Spannungen, mit denen große Unternehmen heute umgehen müssen.  

Die Herausforderung liegt vor allem darin, dass ein Unternehmen natürlich stabile Prozesse braucht, um verlässlich Leistungen anbieten zu können, Kundinnen und Kunden sich allerdings permanent verändern.

Christoph Werner

Im Gespräch geht es aber nicht nur um Unternehmenskultur und Arbeitsorganisation. Der Unternehmer Christoph Werner und detektor.fm-Moderator Christian Bollert sprechen in dieser neuen Folge des „brand eins Podcasts“ auch darüber, wie Unternehmen mit gesellschaftlicher Polarisierung umgehen können, welche Verantwortung sie in politischen Debatten haben — und was die „Sunset-Klausel“ damit zu tun, dass Deutschlands Wirtschaft sich positiv entwickeln kann.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen