Jobbeschreibung Nachhaltigkeit: drücken, schieben, hupen

Nachhaltige Markenbildung bei Melitta

Arbeitskräftemangel und demografischer Wandel zwingen Unternehmen noch viel mehr als noch vor einigen Jahren, sich als attraktive Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zu präsentieren. Doch nicht nur für potenzielle Bewerberinnen und Bewerber versuchen Unternehmen, die eigene Markenbildung voranzutreiben, sondern auch, um für die eigenen Mitarbeitenden attraktiv zu bleiben. Wie kommunizieren Unternehmen ihre Werte und den Unternehmenszweck nicht nur nach außen, sondern auch nach innen, an die Beschäftigten?

Erklärter Unternehmenszweck von Melitta, bekannt für Kaffee und Kaffeefilter, ist Nachhaltigkeit. Das mag erstaunen, wird doch der Kaffee weit entfernt von Deutschland geerntet, viele Produkte bestehen zu großen Teilen aus Kunststoff. Wie gelingt es Melitta, Nachhaltigkeit in die Wertschöpfungskette zu integrieren und Nachhaltigkeit von innen nach außen glaubwürdig zu transportieren?

Katharina Roehrig ist Geschäftsführerin bei Melitta und verantwortlich für die Bereiche Kommunikation und Nachhaltigkeit. Auf der Work Awesome Konferenz in Berlin im November 2024 hat sie mit brand eins-Autor Frank Dahlmann und Harald Willenbrock vom Podcast „Sustainable Brand Stories“ darüber gesprochen, welche Rolle nachhaltige Markenbildung bei Melitta spielt. Die Geschäftsleitung habe sich zu Anfang gefragt:

Wie können wir für das Thema Nachhaltigkeit eine intrinsische Motivation und Begeisterung schaffen? Katharina Roehrig

Drücken, schieben, hupen

Die Antwort war ein Leuchturmprojekt im indischen Bangalore: Die unternehmensneigene Recyclingfirma Vishuddh Recycle, die Melitta zusammen mit Nobelpreisträger Mohammad Yunus als Social Business gegründet hat. Sie bereitet Abfälle von den Straßen Bangalores auf und nutzt diese für Abfallbeutel. Dieses Projekt setzt das Prinzip der Kreislaufwirtschaft um und dient der nachhaltigen Ressourcensicherung. Und: Es inspiriert die Mitarbeitenden, die nun das Gefühl haben, „wir machen da ja was richtig Gutes“. Aber was ist in Krisenzeiten? Nachhaltigkeit kann auch teuer sein. Für Katharina Roehrig kommt weniger Nachhaltigkeit im Unternehmen nicht in Frage.

Was kostet es, wenn wir nichts tun? Dann können wir die Bude dichtmachen. Katharina Roehrig

Diese Folge des brand eins Podcasts ist die dritte in der Themenreihe „Employer Branding“. Katharina Roehrig erzählt, welche Learnings sie als Kommunikationschefin hat, seit sie den nachhaltigen Transformationsprozess bei Melitta begleitet, warum ihr Job dabei unter anderem aus „drücken, schieben und hupen“ besteht und sie verrät, welche „unnachhaltige“ Leidenschaft sie hat.