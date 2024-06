brand eins Podcast | Christina Dornack

Herausforderungen und Chancen beim Recycling von Rohstoffen

Die deutsche und die europäische Wirtschaft sind ohne Rohstoffe nicht denkbar. Die meisten werden aus dem Ausland importiert. Welche Rolle China dabei spielt, darüber haben wir in der vergangenen Episode des „brand eins Podcasts“ gesprochen. Recycling kann ein Weg aus der Abhängigkeit sein.

Die Abhängigkeit von importierten Rohstoffen und die Notwendigkeit, mehr zu recyceln, sind auch zentrale Themen, zu denen Christina Dornack forscht. Sie leitet das Institut für Abfall- und Kreislaufwirtschaft der Technischen Universität Dresden und berät die Bundesregierung seit vier Jahren bei Umweltfragen. Deutschland sei in vielen Bereichen des Recyclings führend, betont sie, aber bei mineralischen Rohstoffen wie Lithium und Kobalt bestünden noch einige Herausforderungen. Sie weist darauf hin, dass die Akzeptanz für Recyclingstoffe oft fehlt und Primärrohstoffe zu günstig sind.

Lithium, das in jedem Smartphones verwendet wird und in Technologien für eine klimaneutrale Zukunft unverzichtbar ist, bietet theoretisch großes Potenzial für das Recycling. Doch in der Praxis ist es komplizierter.

Es ist relativ günstig, diese Primärrohstoffe zu beschaffen. Es muss sich lohnen, an diese heranzukommen. Christina Dornack

Christina Dornack: Nicht recyceln, länger nutzen

Daher könne sie sich auch so etwas wie eine „Primärrohstoffsteuer“ vorstellen. Ein wichtiger Aspekt für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft ist laut Dornack nicht nur das Recycling, sondern auch die Verlängerung der Lebensdauer von Produkten.

Beim Smartphone lohnt es sich echt, es doppelt so lange zu verwenden, dann noch mal aufzuarbeiten und dann vielleicht erst spät zu recyceln. Christina Dornack

Christina Dornack unterstreicht, dass nachhaltiges Rohstoffrecycling allein nicht zu einer klimaneutralen Wirtschaft führen werde. Was sie noch für wichtig hält, und wie die Politik unterstützen sollte, darüber spricht sie in dieser neuen Folge des „brand eins Podcasts“ im Gespräch mit detektor.fm-Moderator Christian Bollert.