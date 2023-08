brand eins Podcast | Felix Zeltner und Oliver Nermerich — Wunderbar Together

Wunderbar Together

„Wir treffen die coolsten Deutschen in den USA“. Das versprechen Felix Zeltner und Oliver Nermerich den Hörerinnen und Hörern ihres Podcasts „Wunderbar Together“. Seit drei Jahren besuchen sie quer durch die USA deutsche Auswanderinnen und Auswanderer, um mit ihnen über ihre ganz persönliche Erfolgsgeschichte zu sprechen. Dabei nehmen sie sich eine gute Stunde Zeit, um von ihren Gästen etwas über deren Blick auf die USA und die amerikanische Kultur zu erfahren, aber vor allem auch, was sie antreibt:

Viele, die jetzt in New York oder den USA leben, die wir interviewen, die wollten da hin, die wollten da was schaffen. Und das dann zu erfahren, wie sie das geschafft haben, das ist einfach irre! Oliver Nermerich von „Wunderbar Together“ Foto: Privat

Unter ihren mittlerweile knapp 70 Gesprächspartnerinnen und -partnern sind so bekannte wie Steven Gaetjen, Cornelia Funke und Paul Ripke. Doch auch gerade die Geschichten der weniger bekannten Gäste sind spannend. So wie die von Corinna und Theresa Williams, die so genervt von US-amerikanischen Waschsalons waren, dass sie den ersten nachhaltigen Waschsalon des Landes gründen. Interessant ist die Perspektive des Podcasts auch aufgrund der Lebenssituation der beiden Gastgeber. Während Oliver in Köln lebt und zumindest immer mal wieder mit dem Gedanken spielt, in die USA zu ziehen, lebt Felix seit mehr als zehn Jahren in New York.

Wir haben wirklich vom Unternehmer über den Sportler bis zu Waschsalonbetreiberinnen alles drin — und das macht uns einfach riesigen Spaß. Felix Zeltner von „Wunderbar Together“ Foto: Helga Traxler

Kulturen verbinden und Wunderbares erschaffen

„Wunderbar Together" ist Teil des „brand eins Podcast"-Netzwerks. detektor.fm-Moderator Christian Bollert spricht mit Felix Zeltner und Oliver Nermerich über Stereotype und Klischees, über kulturelle Unterschiede beim Thema „Wertschätzung" und über ihren ganz persönlichen Blick auf die USA.