Play
Bild: Henning Beck | Foto: Hans Scherhaufer

brand eins Podcast | Henning Beck

KI bedient unsere Egozentrik

Algorithmen und KI personalisieren die Medienwelt immer stärker — doch was bedeutet diese Hyperindividualisierung für gemeinsames Denken, Kultur und Demokratie? Autor und Neurowissenschaftler Henning Beck im Gespräch.

Hyperindividualisierung durch KI

Musik, Filme, Texte, ganze Medienwelten — sie alle werden uns heute zunehmend von Algorithmen vorgeschlagen. Streamingdienste, soziale Netzwerke und generative KI versprechen maximale Passgenauigkeit: Inhalte, die perfekt zu unseren Vorlieben, Stimmungen und Lebenswegen passen. Doch was auf den ersten Blick bequem klingt, wirft eine viel größere Frage auf. Der Neurowissenschaftler Henning Beck, der im brand eins Magazin eine Kolumne über KI und Trends aus der Tech-Szene schreibt, formuliert sie so: 

Was passiert mit unserer Gesellschaft, wenn jeder nur noch das auf die Ohren und Augen bekommt, was die KI für ihn oder sie eben erstellt hat?

Henning Beck

Henning BeckFoto: Hans Scherhaufer

Dabei, so betont er, geht es um weit mehr als nur um Musikstreaming oder neue Tech-Trends. Er beschreibt, warum Gesellschaften gemeinsame kulturelle Bezugspunkte brauchen — „Lagerfeuermomente“ — , über die viele gleichzeitig sprechen, streiten und lachen können. Ohne diesen gemeinsamen Raum, so seine These, gerät auch der demokratische Austausch in Gefahr, denn Demokratien leben davon, dass es diesen Raum gibt.

Henning Beck: Jede und jeder wird seine eigene Marke sein

Gleichzeitig stellt sich die Frage nach der Bedeutung von Kunst und Kultur. Große Werke leben davon, dass jemand etwas ausdrücken will, eine Haltung, einen Gedanken, eine Erfahrung. Ob das auch für KI gilt, bezweifelt Henning Beck: 

Kann KI mir etwas sagen? Halt’ ich für ausgeschlossen mit der Technik im Moment. 

Henning Beck

  

Genau deshalb, meint Henning Beck, werden menschlich geschaffene Inhalte auch künftig besonders wertvoll bleiben. Und wenn Menschen dann auch bereit sind, dafür Geld auszugeben, dann führt das, so hofft er, vielleicht auch zu einer Gegenbewegung.

In dieser neuen Folge des „brand eins Podcasts“ spricht Henning Beck mit detektor.fm-Moderator Christian Bollert über nostalgische Plattenladen-Besuche in San Francisco, Taylor Swift und die Frage, wie viel Individualisierung unsere Gesellschaft verträgt. 

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen