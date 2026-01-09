Play
Bild: Jochen Andritzky | Foto: C. Pfannkuch

brand eins Podcast | Jochen Andritzky

Wege zur Experimentierrepublik

2026 gilt als entscheidendes Jahr für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Was könnte der zentrale wirtschaftspolitische Hebel sein, den die Bundesregierung jetzt umlegen sollte, Jochen Andritzky?

Jochen Andritzky fordert einen Aufbruch

Deutschland hat lange vom Rückenwind der Globalisierung profitiert. Billige Energie, neue Absatzmärkte in Osteuropa und China sowie hohe Wettbewerbsfähigkeit trugen den Standort — während Reformen ausblieben. Diese Phase ist vorbei. Heute ist Deutschland wirtschaftlich gesehen Schlusslicht unter den großen Industrienationen, fasst Jochen Andritzky zusammen.
Vor etwas mehr als drei Jahren hat er den unabhängigen Think Tank „Zukunft-Fabrik.2050“ mitgegründet. Für den Ökonomen und Autor des Buchs „Visionen braucht das Land“ ist klar: Einzelmaßnahmen reichen nicht mehr aus.

Mit einzelnen Reformen wird man jetzt nicht mehr weiterkommen. Dazu ist die Welt zu sehr in Veränderung.

Jochen Andritzky

Jochen AndritzkyFoto: C. Pfannkuch

Jochen Andritzky ist der Ansicht, dass das Grundproblem tiefer liegt. Die letzte echte Reformphase sei die Agenda 2010 gewesen — vor über 20 Jahren. Danach habe Deutschland vor allem verwaltet, während sich die globale Wettbewerbslage fundamental verändert habe. Die Politik habe zu lange symptomorientiert reagiert, statt langfristige Leitplanken zu setzen.

Warum Deutschland wieder Zukunftsbilder braucht

Statt auf die „eine richtige Maßnahme“ zu warten, plädiert Jochen Andritzky für einen mentalen und politischen Aufbruch. Politik müsse wieder den Mut haben, Zukunftsbilder zu entwerfen — nicht als technokratische Masterpläne, sondern als Orientierung. 

Wir müssen uns über diese Zukunftsbilder streiten und nicht glauben, dass wir mit ein oder zwei Maßnahmen das Ruder herumreißen.

Jochen Andritzky

Diese Visionen könnten sehr unterschiedlich aussehen: eine Wissensgesellschaft, eine Innovationsnation, vielleicht auch ein Wirtschaftsmodell mit geringerem Wachstum, aber anderen Prioritäten. Entscheidend sei nicht, welche Vision sich durchsetzt, sondern dass es überhaupt wieder einen offenen Wettbewerb der Ideen gibt.

Langfristige Politik bedeutet dabei nicht Allmacht, erklärt er. Der Staat könne keine Entwicklungen durchplanen, wohl aber Rahmenbedingungen schaffen, die Anpassung ermöglichen. Er skizziert dabei das Bild von einer „Experimentierrepublik“. Was genau er damit meint, und welche Ideen und Maßnahmen es braucht, damit Deutschland seine wirtschaftspolitische Zukunft bis zum Jahr 2050 erfolgreich gestalten kann, erklärt Jochen Andritzky in dieser Folge des „brand eins Podcasts“ mit detektor.fm-Moderator Christian Bollert. 

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen