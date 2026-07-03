Play
Lena-Marie Pätzmann. Foto: Sitegeist Robotics
Bild: Lena-Marie Pätzmann. | Foto: Sitegeist Robotics

brand eins Podcast | Lena-Marie Pätzmann

Rüdiger, der Multi-Roboter

Sitegeist Robotics arbeitet an einem Roboter für Betonentfernung und andere Baustellenaufgaben. Lena-Marie Pätzmann im Gespräch über Rüdiger.

Betonentfernung ist ein Knochenjob

Häuser, Tunnel, Mauern, Brücken — vieles besteht aus Beton. Der Baustoff gilt als stabil, doch er hält nicht ewig. Umwelt und Zeit setzen ihm zu, weshalb er regelmäßig saniert werden muss. Dafür müssen Arbeiterinnen und Arbeiter beschädigte Schichten abtragen und dann mit neuem Material auffüllen. Dieses Abtragen ist Schwerstarbeit, die langfristig die Gesundheit gefährden kann. Lena-Marie Pätzmann vom Münchener Startup Sitegeist Robotics beschreibt die mühsame Tätigkeit so:

Es ist extrem anstrengend für den Menschen. Deswegen schafft es ein Mensch nur eine halbe Stunde bis maximal eine Stunde, diese Handlanze zu halten und den Beton zu entfernen.

Lena-Marie Pätzmann, CEO und CO-Founder Sitegeist Robotics

Lena-Marie Pätzmann, CEO und CO-Founder Sitegeist RoboticsFoto: Sitegeist Robotics

Rüdiger soll den Job machen

Sitegeist Robotics entwickelt einen Roboter, der mehrere Aufgaben auf der Baustelle übernehmen kann. Die Prototypen, genannt „Rüdiger“, sollen modular funktionieren und lassen sich auch für andere Arbeiten im Bau einsetzen. Denn nicht nur die körperliche Belastung spricht dafür, Roboter einzusetzen. Die Baubranche leidet unter Fachkräftemangel, während viele Bauwerke in Deutschland — oft aus Beton — dringend saniert werden müssen. Roboter könnten den Sanierungsfortschritt beschleunigen.

Wir lösen nicht nur ein Problem für ein Bauunternehmen, sondern ein gesamtgesellschaftliches — wenn unsere Brücken einstürzen, unsere Tunnel nicht mehr befahrbar sind, dann haben wir ein Riesenproblem.

Lena-Marie Pätzmann

Über die Chancen der Robotik in der Baubranche und die ganz konkreten Hürden und Perspektiven in der Entwicklung spricht detektor.fm-Moderator Christian Bollert in dieser neuen Folge des „brand eins Podcasts“ mit Lena-Marie Pätzmann.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen