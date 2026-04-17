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Marcus Wolter. Foto: Steffen Z Wolff
Bild: Marcus Wolter | Steffen Z Wolff

brand eins Podcast | Marcus Wolter

Der Markt wandelt sich heftigst

Marcus Wolter ist einer der profiliertesten Medienmanager Deutschlands. Im Podcast spricht er über den tiefgreifenden Wandel in der Unterhaltungsbranche.

Der „brand eins Podcast“ feiert diesen Monat seinen 10. Geburtstag. Wir nehmen das zum Anlass, um über wichtige Ereignisse zu sprechen, die vor zehn Jahren passiert sind — und die sich bis in Gegenwart und Zukunft auswirken.

Medienwelt im Wandel

Fernsehen und Unterhaltung befinden sich in einem tiefgreifenden Veränderungsprozess und haben sich schon in den vergangenen Jahrzehnten grundlegend gewandelt. Das lineare TV-Programm, das noch vor 20 Jahren Menschen verschiedener Altersklassen um 20.15 Uhr gemeinsam vor den Fernseher gezogen hat, hat einen großen Teil seiner Bedeutung verloren. Der Markt ist heute von TV-Sendern, Plattformen, Streamingdiensten und Content Creators geprägt. Auch die Finanzierungsmodelle sind in stetiger Veränderung. Marcus Wolter begleitet diesen Wandel der Branche seit mehreren Jahrzehnten und gestaltet ihn mit. Wenn er zehn Jahre zurückblickt, dann charakterisiert er den Fernsehmarkt anders als heute.

2016 war die Hochzeit der Privatsender, die sich damals im Battle befanden mit den Öffentlich-Rechtlichen.

Marcus Wolter, Medienmanager

Marcus Wolter, MedienmanagerFoto: Steffen Z Wolff

Der Medienmanager ist schon in den 1990er-Jahren als Sidekick von Stefan Raab in der Sendung „Vivasion“ beim Musikfernsehsender Viva aufgetreten. Er hat für Endemol gearbeitet und mit Wiedemann & Berg Television die Firma gegründet, die für die erste deutsche Netflix-Serie „Dark“ verantwortlich ist. 2011 war er gemeinsam mit Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt an der Gründung von Florida TV beteiligt. Seit 2018 ist Marcus Wolter Geschäftsführer und Gesellschafter von Banijay Germany, einem Zusammenschluss von gut 25 Firmen, zu deren bekanntesten Formaten „Wer wird Millionär?“, „TV Total“, „Temptation Island“ oder auch „The Masked Singer“ zählen.

Plattformen, Streamingdienste, Brand Horizon

Wer heute Filme, Serien und Shows konsumiert, macht das meist terminunabhängig auf Plattformen, in Mediatheken und über Streamingdienste. Content Creators sind auf YouTube und TikTok zu finden. Auch die öffentlich-rechtlichen Sender sind dort vertreten, ebenso wie die Privaten. Mit den Formaten und Plattformen haben sich auch die Finanzierungsmodelle grundlegend geändert. Für Marcus Wolter spielt dabei aktuell der Begriff „Brand Horizon“ eine wichtige Rolle. Der fasst die Idee zusammen, Formate und Marken schon vor der Produktion zusammenzubringen.

Gibt es vielleicht schon im Vorfeld eine Brandpartnerschaft? Gibt es vielleicht einen Brand, der Interesse hat, sich hier von Anfang an zu engagieren, mit dem wir vielleicht gemeinsam Dinge machen können?

Marcus Wolter

Über die vergangene und zukünftige Marktentwicklung, die Vielfalt der Ausspielwege und Finanzierungsmodelle sowie die Relevanz guten Contents spricht detektor.fm-Moderator Christian Bollert in dieser neuen Folge des „brand eins Podcasts“ mit Marcus Wolter.

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