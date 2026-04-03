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Bastian Obermayer. Foto: Stefanie Preuin
Bild: Stefanie Preuin

brand eins Podcast | Bastian Obermayer

„Ihr werdet nicht reich werden, aber es ist echt spannend“

Bastian Obermayer hat 2016 mit anderen die Panama Papers veröffentlicht. Wie steht es um den investigativen Journalismus?

Panama Papers und Pulitzer-Preis

Der brand eins Podcast feiert diesen Monat seinen 10. Geburtstag. Wir nehmen das zum Anlass, um über wichtige Ereignisse zu sprechen, die vor zehn Jahren passiert sind — und die sich bis in Gegenwart und Zukunft auswirken.

Den Auftakt machen wir mit Bastian Obermayer, denn er steht im Zentrum einer der wichtigsten Enthüllungen des Jahres 2016: Den Panama Papers. Bastian Obermayer ist 2016 Investigativjournalist bei der Süddeutschen Zeitung gewesen, ein Whistleblower hatte sich mit Material über die Kanzlei Mossack Fonseca an ihn und seinen Kollegen Frederik Obermaier gewandt. Daraus wurden die sogenannten Panama Papers. 400 Journalistinnen und Journalisten haben an ihrer Aufarbeitung mitgewirkt, mehr als 100 Medienhäuser sind daran beteiligt gewesen.

Auf die Veröffentlichung am 3. April 2016 ist nicht nur ein öffentliches und politisches Echo gefolgt. Das International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) erhielt 2017 dafür den begehrten Pulitzer-Preis. Bastian Obermayer und Frederik Obermaier haben ihn mit anderen Kollegen stellvertretend entgegengenommen.

Das war vollkommen absurd, dass wir dann in New York auf der Bühne standen, mein Kollege Frederik Obermaier und ich, und tatsächlich den Pulitzer-Preis entgegen genommen haben. Das ist auch heute für mich immer noch schwer fassbar, das ist wie so ein Traum.

Bastian Obermayer

Bastian ObermayerFoto: Stefanie Preuin

Bastian Obermayer und Paper Trail Media

Bastian Obermayer ist an vielen weiteren Enthüllungen beteiligt gewesen und hat auch weitere Medienpreise erhalten. Mit Frederik Obermaier (mit dem er trotz ähnlichen Namens nicht verwandt ist), hat er im Jahr 2022 Paper Trail Media gegründet. Das Investigativ-Start-up kooperiert mit dem ZDF und dem Spiegel und hat sich auf investigative Recherchen spezialisiert. In einer sich wandelnden Medienlandschaft stellt sich dabei auch die Frage nach der Zukunft des investigativen Journalismus.

Die größten Herausforderungen liegen sicherlich in der Finanzierung. Wir sehen bei allen großen Medien verschiedene Sparrunden und der Druck wächst natürlich in diesem Zug auch, dass man im Netz erfolgreich ist, dass also die Bezahlangebote auch funktionieren.

Bastian Obermayer

Über die Bedeutung der Panama Papers und den Pulitzer-Preis, die Veränderungen in der Medienlandschaft und den Reiz des Journalismus spricht detektor.fm-Moderator Christian Bollert in dieser neuen Folge des brand eins Podcasts mit Bastian Obermayer.

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