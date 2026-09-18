Play
Bild: Patricia Döhle und André Roitzsch | Fotos: Christoph Niemann und Shopmacher

brand eins Podcast | Patricia Döhle und André Roitzsch

Wenn Führungskräfte mal offen reden können

Was kann ein Beratungsformat wie „brand eins Peergroups“ im Unterschied zu klassischen Unternehmensberatungen leisten? Patricia Döhle und André Roitzsch im Gespräch.

brand eins Peergroups: Hosen runter

Je weiter Menschen in Unternehmen nach oben kommen, desto kleiner wird oft der Kreis derjenigen, mit denen sie wirklich offen sprechen können. Genau hier setzen die brand eins Peergroups an: Führungskräfte aus unterschiedlichen Branchen bringen ihre konkreten Herausforderungen mit, diskutieren sie miteinander und bekommen einen Blick von außen — ohne Konkurrenz, ohne interne Interessen, ohne die Agenda eines klassischen Beratungsmandats.

Die Themen reichen von Silos — also Abteilungen oder Bereichen, die zu stark für sich arbeiten und zu wenig miteinander — über Hierarchien bis hin zur Frage, wie man die Nachfolge im Unternehmen gut regeln kann. Manche Probleme tauchen dabei immer wieder auf:

‚Ich wünsche mir, dass meine Mitarbeiter mehr Eigenverantwortung übernehmen‘ — das Thema ist einfach ein Evergreen.

Patricia Döhle

Patricia DöhleFoto: privat

Das sagt Patricia Döhle. Sie hat die brand eins Academy aufgebaut und begleitet die Peergroups seit acht Jahren.

Damit der Austausch funktioniert, braucht es Vertrauen. Die Gruppen sind klein, die Teilnehmenden werden bewusst ausgewählt — und Offenheit gehört ausdrücklich dazu. Der inoffizielle Dresscode lautet: Hosen runter.

Zu wenig Führung? Von wegen!

Wie wirksam das sein kann, das hat André Roitzsch, CEO von SHOPMACHER, in den Gesprächen mit den anderen Teilnehmenden seiner Peergroup erlebt.  

Dieses Auflegen von Widersprüchen, das ist im ersten Moment nicht besonders schön, aber in jedem Fall hilfreich.

André Roitzsch

André RoitzschFoto: Shopmacher

  

Er ist mit der Annahme in seine Peergroup gegangen, seinem Unternehmen fehle Führung. Nach den gemeinsamen Sessions stand plötzlich eine ganz andere Erkenntnis im Raum: Nicht zu wenig, sondern zu viel Führung ist das Problem gewesen. Wie kann das sein? Wie ist aus mehr Agilität plötzlich zu viel Führung geworden — und was hat die Peergroup gesehen, worauf Roitzsch selbst nicht gekommen ist?

Was bei SHOPMACHER schließlich verändert worden ist und warum André Roitzsch die Erfahrung bis heute als „mind-blowing“ bezeichnet, darüber sprechen er und Patricia Döhle in dieser neuen Folge des brand eins Podcasts mit detektor.fm-Moderator Christian Bollert.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen