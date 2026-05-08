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Bild: Philipp Schröder | Foto: 1KOMMA5°

brand eins Podcast | Philipp Schröder

Inside 1KOMMA5° OS

Mit „1KOMMA5° OS“ will das Hamburger Unternehmen Energie intelligent steuern. Wie verändern KI und Software die Energiewende und die Arbeit bei 1KOMMA5°? CEO und Gründer Philipp Schröder im Gespräch.

Handwerk, Software, KI: Wie arbeitet 1KOMMA5°?

Das Hamburger CleanTech-Unternehmen 1KOMMA5° wächst seit seiner Gründung vor gut fünf Jahren rasant — und versucht gleichzeitig, die Energiewende neu zu organisieren. Dafür kombiniert die Firma Handwerk, Stromtarife, Software und künstliche Intelligenz. CEO und Gründer von 1KOMMA5° Philipp Schröder erklärt, warum Strom trotz günstiger erneuerbarer Energien oft teuer bleibt und wie intelligente Energiesysteme das ändern können.

Wenn du weißt, dass das iPhone am Donnerstag nix kostet, dann wirst du nicht am Montag eins kaufen, sondern am Donnerstag.

Philipp Schröder

Philipp SchröderFoto: 1KOMMA5°

Im Bereich der Energie passiert aber genau das, meint Schröder. Und das macht Strom teurer, als er sein müsste.

Er beschreibt auch, wie das ist, wenn Elektrikerinnen, Heizungsbauer und Softwareentwicklerinnen plötzlich gemeinsam an einem Energiesystem arbeiten — und weshalb die interne Plattform des Unternehmens „1KOMMA5° OS“ heißt. Die Idee ist ein „Handwerk 2.0“, bei dem KI Routen, Materialflüsse und Elektroplanung organisiert. 1Komma5° OS verändert aber auch die Arbeit im Unternehmen selbst fundamental: Mittlerweile werden 90 Prozent des Codes automatisiert geschrieben. Für Entwicklerinnen und Entwickler verschiebt sich der Fokus dadurch weg vom reinen Programmieren hin zu Produktideen, Qualitätskontrolle und schnellen Entscheidungen.

Eine Produktivitätsexplosion und ihre Folgen

Durch die interne Plattform können Mitarbeitende aus unterschiedlichsten Bereichen nun auch eigene KI-Anwendungen bauen, Prozesse testen und Arbeitsabläufe automatisieren. Das klassische Produktmanagement gerät dabei ebenso unter Druck wie traditionelle Rollenbilder in der Softwareentwicklung.

AI hat gerade in der Softwareentwicklung den größten Einfluss, weil sie erstmalig den Flaschenhals der Softwareentwicklung automatisiert. Das ist eine kreative Explosion, die wir sehen. 

Philipp Schröder

Über neue Arbeit, KI im Arbeitsalltag und die Frage, wie sich Energiewende und Digitalisierung gegenseitig antreiben, spricht Philipp Schröder mit detektor.fm-Moderator Christian Bollert in dieser neuen Folge des brand eins Podcasts.

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