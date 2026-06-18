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Bild: Summit Art Creations | Shutterstock

DAZWISCHEN | Wirtschaft in Sachsen-Anhalt: Die Lage vor der Wahl

„Die Wirtschaftspolitik der AfD würde eine Katastrophe bedeuten“

Zwischen Krisenstimmung und Aufbruch: Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hängt viel von der Wirtschaft ab. Im Podcast analysieren Ökonomen die Lage und warnen vor den Plänen der AfD.

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Sorgenkind: Wirtschaft in Sachsen-Anhalt

Vor der Landtagswahl im September bewegt ein Thema die Menschen in Sachsen-Anhalt wie kein anderes: die Wirtschaft. Doch während die AfD in Umfragen Rekordwerte von mehr als 40 Prozent erreicht, schlagen Ökonomen und Expertinnen Alarm vor der Wirtschaftspolitik der Partei. Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, warnt im Podcast sogar vor einer „Katastrophe“ für die Wirtschaft.

Die AfD hat kein zielführendes wirtschaftliches Programm. Es würde eine Katastrophe für die Wirtschaft bedeuten.

Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung

Ökonomen und Unternehmen warnen vor AfD

In dieser Podcast-Folge von „DAZWISCHEN“ blicken Katja und Marie hinter die Wahlkampfslogans. Gemeinsam mit Experten prüfen sie das Wirtschaftsprogramm der AfD. Sie zeigen, was einzelne Schritte tatsächlich bedeuten würden. Sie erklären, warum Sachsen-Anhalts Wirtschaft Fachkräfte braucht und wie sich die Sanktionen gegen Russland auswirken.

Mit Ökonomen und Unternehmen sprechen sie über die Herausforderungen. Sie fragen: Wie steht es wirklich um Sachsen-Anhalts Wirtschaft? Warum sind Experten trotzdem zuversichtlich? Und was sollte die Politik jetzt tun? All das in der neuen Folge von „DAZWISCHEN“.

Der DAZWISCHEN-Podcast

Wir liefern mit „DAZWISCHEN“ im Jahr der Landtagswahl ein ausgewogenes, kritisches und differenziertes Bild von Sachsen-Anhalt. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Themenwünsche? Engagiert ihr euch und möchtet uns davon erzählen? Schreibt uns eine Mail an dazwischen@detektor.fm. Außerdem empfehlen wir euch den DAZWISCHEN-Newsletter. Hier bekommt ihr jede Woche Hintergrundinformationen, Fotos und Veranstaltungstipps direkt zum Thema.

Der Podcast „DAZWISCHEN“ entsteht im Rahmen eines Kooperationsprojekts mit der Media Forward Fund gGmbH. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei der BEBE Medien GmbH.

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