Play
Junge Startups bekommen am Accelerator am Weinberg Campus in Halle eine Weiterbildung.
Bild: detektor.fm | Katja Schmidt

DAZWISCHEN | Startup-Land Sachsen-Anhalt

Startups: Die Zukunft unseres Wohlstands?

Marie und Katja sprechen in dieser Podcastfolge über Startups aus Sachsen-Anhalt. Junge Unternehmen und ihre Erfindungen mit dem Potenzial, die Welt zu verbessern.

Hier für den Newsletter anmelden!

Startups: Erfindungen aus Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalt bringt jedes Jahr viele neue Startups hervor. Die Szene ist vielfältig. MRTs für Kinder, Zahnpasta gegen Paradontitis, ein Enzym, das Plastik zersetzt. Jonas Crackau hat an der Universität Magdeburg schon mehr als 100 Unternehmensgründungen begleitet: Von der ersten Idee bis in die Serienreife. Junge Unternehmen mit dem Potential, die Welt zu verbessern. Crackau ist überzeugt, dass der Wohlstand des Landes von ihren Erfindungen abhängt.

Die Startup-Szene in Sachsen-Anhalt ist die Wohlstandsversicherung für unsere Kinder und Kindeskinder.

Jonas Crackau, Gründungsförderer

Jonas Crackau, Gründungsförderer

Denn ohne Innovationen verlören viele Unternehmen an Bedeutung, müssten Stellen abbauen und schließen. „Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit“, zitiert er einen bekannten Spruch.

Sorge vor der Landtagswahl

Die Bedingungen für Startups sind in Sachsen-Anhalt nach Einschätzung unserer Gesprächspartner gut. Eine große Forschungslandschaft, Fördergelder und Gründerzentren, an denen Menschen dabei unterstützt werden, aus ihren Ideen erfolgreiche Unternehmen zu machen. Doch viele Gründerinnen und Gründer haben Angst, dass sich das mit der Landtagswahl ändern könnte. Denn sie sind häufig auf EU-Fördergelder, freie Märkte und internationale Fachkräfte angewiesen. Jonas Crackau fürchtet: Sollte die AfD die Wahl gewinnen und ihr Wahlprogramm umsetzen, könnte sich einiges verschlechtern.

Das AfD-Wahlprogramm zerstört meiner Einschätzung nach unseren Wohlstand und ist ein Verbrechen an zukünftigen Generationen.

Jonas Crackau, Gründungsförderer

Er geht davon aus, dass die Neugründungen massiv einbrechen und viele junge Unternehmen abwandern.

In dieser Podcastfolge besuchen Marie und Katja Gründerzentren, sprechen mit Startups und erläutern mit Experten die Potenziale und Herausforderungen der Startupszene von Sachsen-Anhalt.

Der DAZWISCHEN-Podcast

Wir liefern mit DAZWISCHEN im Jahr der Landtagswahl ein ausgewogenes, kritisches und differenziertes Bild von Sachsen-Anhalt. Habt ihr Fragen oder Anregungen? Schreibt uns gern eine Mail an dazwischen@detektor.fm. Wenn euch das Projekt interessiert, empfehlen wir euch außerdem den DAZWISCHEN-Newsletter. In der aktuellen Ausgabe stellen wir euch noch spannende weitere Start-ups vor und haben außerdem thematisch passende Veranstaltungstipps für euch.

Der Podcast DAZWISCHEN entsteht im Rahmen eines Kooperationsprojekts mit der Media Forward Fund gGmbH. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei der BEBE Medien GmbH.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen