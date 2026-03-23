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Wirtschaft. Arbeit. Jetzt! | Trailer

Neue Einblicke in die echte Arbeitswelt

Wie wollen wir eigentlich arbeiten? Und wie wollen wir wirtschaften – heute und morgen? Unser neuer Podcast „Wirtschaft. Arbeit. Jetzt.“ nimmt diese Fragen in den Blick. Ab dem 24. März 2026, jede Woche.

Präsentiert von

Eine Kooperation mit Clockodo, die cloudbasierte Lösung für Arbeits- und Projektzeiterfassung.

„Wirtschaft. Arbeit. Jetzt!“ ab dem 24. März

Wie wollen wir eigentlich arbeiten? Und wie wollen wir wirtschaften – heute und morgen? Zwischen Fachkräftemangel, Klimakrise und Künstlicher Intelligenz stehen viele Unternehmen und Beschäftigte vor grundlegenden Fragen, wie wir Arbeit nicht erst in Zukunft, sondern gleich heute gestalten wollen – und vielleicht auch müssen. Bei vielen Menschen wächst gleichzeitig die Sehnsucht nach Arbeit, die nicht nur schneller und effizienter, sondern auch klarer, sinnvoller und langfristig tragfähig ist.

Unser neuer detektor.fm-Podcast „Wirtschaft. Arbeit. Jetzt!“ nimmt genau diese Fragen in den Blick. Jede Woche sprechen wir mit Menschen, die Arbeit konkret gestalten: Unternehmerinnen, Handwerker, Ökonomen, Führungskräfte oder Forschende. Dabei geht es nicht um große Zukunftsversprechen, sondern um Erfahrungen aus der Praxis.

Konkrete Einblicke in die echte Arbeitswelt

Dabei spielen auch die Rahmenbedingungen von Arbeit eine Rolle: Welche Regeln prägen unseren Arbeitsalltag? Wie verändern sich Rechte und Pflichten in einer Arbeitswelt, die sich ständig wandelt? Und welche Spielräume entstehen dadurch für Unternehmen und Beschäftigte? In gut 15 Minuten konzentrieren wir uns in jeder Episode auf jeweils eine zentrale Perspektive aus der Arbeitswelt. Ziel ist ein Podcast, der Orientierung bietet – ruhig, präzise und nah an der Realität von Arbeit.

„Wirtschaft. Arbeit. Jetzt!“ startet am 24. März und erscheint anschließend jede Woche — überall dort, wo es Podcasts gibt.

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