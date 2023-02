destilliert | Februar 2023: Charlotte Thielmann über Teurer Wohnen

Charlotte Thielmann über „Teurer Wohnen“

Was im Dezember 2021 bei einem Besuch bei radioeins noch eine erste Idee ist, entwickelt sich im Team um Stephan Ziegert, Rabea Schloz und Charlotte Thielmann im Laufe des Jahres 2022 zum bisher größten Podcast-Projekt in der Geschichte von detektor.fm. Seit vielen Monaten sitzen wir in Zusammenarbeit mit radioeins vom rbb an der Recherche und Produktion des siebenteiligen Storytelling-Formats „Teurer Wohnen„. Der Podcast beleuchtet hintergründig das, was auf dem deutschen Immobilien- und beim Wohnungsmarkt schief geht. Eine Besonderheit: Der Podcast wird musikalisch vom Oscar-nominierten Musiker Volker Bertelmann alias Hauschka untermalt.

Aufwändigster Podcast von detektor.fm

Der immense Aufwand bei Recherche und Produktion von „Teurer Wohnen“ hat sich offenbar gelohnt. Denn der Podcast ist schon nach wenigen Tagen zehntausende Male abgerufen worden und in verschiedene Podcast-Charts eingestiegen. Bei Apple Podcasts ging es sogar bis in die Top Ten. Ganz offensichtlich ist das Thema auch nach wie vor aktuell und wird vielleicht sogar noch relevanter. Denn bezahlbarer Wohnraum ist gerade in den Großstädten und Ballungsräumen immer schwerer zu finden. Anfang des Jahres hat das Bündnis „Soziales Wohnen“ vor einem Kollaps auf dem sozialen Wohnungsmarkt gewarnt und in Berlin ist Wohnraum vor der Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus das wichtigste Thema im Wahlkampf.

Warum ein Bauprojekt an einer Ecke in West-Berlin prototypisch für viele Bauprojekte in Hamburg, München, Frankfurt oder Leipzig steht, welche Rolle Steueroasen im In- und Ausland für Immobilienfirmen spielen und wie der Wohnungsmarkt vielleicht besser gestaltet werden kann, erfahrt ihr in „Teurer Wohnen„.

Wie die Recherche verlaufen ist, ob sie die Musik von Volker Bertelmann noch hören kann und ob sie noch Hoffnung hat, dass der Chef der Immobilienfirma noch mit uns spricht, erklärt Reporterin Charlotte Thielmann im Gespräch mit detektor.fm-Moderator Christian Bollert.

Shownotes

(00:00:00) Intro

(00:00:08) Begrüßung

(00:00:20) Charlottes erste „destillliert“-Folge 2021

(00:01:01) Die Idee für „Teurer Wohnen“

(00:03:25) Besondere Momente in „Teurer Wohnen“

(00:05:08) Premiere für Kooperation von öffentlich-rechtlichem und privatem Radio

(00:07:10) Großes Interesse an „Teurer Wohnen“

(00:09:41) Volker Bertelmann mit der Musik zum Podcast

(00:11:10) Sondersendung „Die Weber“ bei radioeins

(00:12:42) Die vierte Episode von „Teurer Wohnen“

(00:13:14) Hoffnung auf Gespräch mit Immobilienfirma

(00:14:07) Verabschiedung