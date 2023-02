Zu sehen ist das Gebäude, in dem die Diamona Holding Limited in der Steueroase Zypern sitzt. Foto: Rabea Schloz / detektor.fm

Teurer Wohnen | Episode 4

Oh, wie schön ist Zypern!

Diamona & Harnisch sitzt nicht nur in Berlin und Schönefeld, sondern auch in der Steueroase Zypern. Aber was macht die Insel für Unternehmen so attraktiv – und was macht Diamona & Harnisch da?