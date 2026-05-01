destilliert | Mai 2026: Neuer Podcast über Arbeit und Wirtschaft

Neuer Podcast: Wirtschaft. Arbeit. Jetzt! Für viele ist der Arbeitsplatz vor allem ein Ort der Veränderung. Man könnte auch platt sagen: Irgendwas ist immer. Da kommen beispielsweise neue Kolleginnen und Kollegen zum Team dazu, es starten neue Projekte oder verschiedene Prozesse werden umgestellt. So sehr viele die Abwechslung mögen und umarmen, geht es für Angestellte und die Leitungsebene dabei auch immer darum, Fragen zu beantworten: Wie kann die Einarbeitung am sinnvollsten gestaltet werden? Wer übernimmt welche Aufgabe ohne Reibungsverluste? Aber auch um solche kleinteiligen, konkreten Fragen: Hat jeder einen Arbeitsplatz? Machen die Angestellten zu viele Überstunden? Wer hat den Hut auf, wenn die Datenbank umziehen muss? Oder: Wer bestellt eigentlich die neuen Rechner? Bei detektor.fm ist das üblicherweise Claudius.

Ich habe neue Laptops bestellt und dachte, ich klicke einfach. Habe aber nicht gedacht, dass ich auf einer deutschen Website in der Grundeinstellung Rechner mit englischer Tastatur bekomme. Dann ist natürlich die Frage: Was mach ich jetzt? Claudius Niessen, Host von "Wirtschaft. Arbeit. Jetzt!" detektor.fm

Claudius Niessen ist außerdem der Host des neuen Podcasts „Wirtschaft. Arbeit. Jetzt!“. In jeder Folge geht es um eine neue Entwicklung oder aktuelle Fragen zum Arbeitsmarkt: Home Office, agiles Arbeiten, Kündigungsschutz — kurzum also Themen, die für alle Arbeitenden von Relevanz sind. Und damit auch wirklich jeder und jede schnell den Überblick bekommt, ist es Claudius wichtig, dass der Podcast es in aller Kürze auf den Punkt bringt.

Bitte keine Buzzwords

Was er für sich selbst und seine Rolle bei detektor.fm dabei lernen kann und warum er im Podcast möglichst auf gängige Buzzwords verzichten will, das bespricht er mit Host Christian Bollert in dieser Ausgabe von „detektor.fm destilliert“.