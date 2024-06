Flopcast | Katharina Lewald

Von 0 auf 100 in die Selbstständigkeit

Viele würden sagen, es ist ein klassischer Einstieg in das Berufsleben, den Katharina Lewald vor mehr als zehn Jahren wählt: Ausbildung, Studium, Angestelltenjob in einem Start-up. Doch dann geht alles ziemlich schnell – das Start-up löst sich auf, sie wird gekündigt. Trotz der wenigen Monate im Angestelltenverhältnis nimmt sie für sich eine wichtige Erkenntnis mit: Eigentlich will sie gar nicht angestellt sein, sondern selbstständig. Also wagt sie 2014 den Sprung in das „kalte Wasser“, wie sie im Podcast erzählt.

Ich würde nie jemandem empfehlen wollen, es so zu machen wie ich und von null auf 100 komplett ins kalte Wasser zu springen. Ich hatte damals nicht viel zu verlieren. Ich war ja aus diesem Start-up rausgeschmissen worden. Und für mich war das so ein Jetzt-oder-Nie-Ding. Katharina Lewald

Katharina Lewald setzt alles auf eine Karte und macht ihr ehemaliges Hobby – einen Blog darüber, wie man besser schreibt und eine größere Reichweite bekommt – zu ihrem Business. Sie berät Kleinunternehmen beim Social Media Marketing, beim Bloggen und E-Mail-Marketing, außerdem bietet sie verschiedene Online-Kurse an – mit Erfolg. Das Geschäft läuft gut und sie verfolgt einen neuen Traum von einem großen Team, das sie führt. 2021 hat sie bereits fünf angestellte Mitarbeitende. Doch dieser Traum entpuppt sich für sie als Flop.

Ich hatte eine sehr idealisierte und romantisierte Vorstellung davon, ein Team zu haben und Chefin zu sein. Katharina Lewald

Erfolg neu definieren

Sie erkennt, dass sie andere Vorstellungen davon hat, ein Team zu führen und Chefin zu sein. Heute sagt sie: „Ein großer Teil von mir hat eigentlich Freunde gesucht und keine Mitarbeiter“. Das sei ein großer Fehler gewesen. Zudem bricht mitten in der Corona-Pandemie die wichtigste Einkommensquelle ein, die Kosten sind kaum zu decken. Für Katharina Lewald ist das der Zeitpunkt, um genauer darüber nachzudenken, ob sie diesen Traum von einem größeren Team weiter verfolgen möchte. Sie entscheidet sich dagegen und ist heute wieder als Solopreneurin unterwegs.

Katharina Lewald ist Unternehmensberaterin und Expertin für Online-Marketing. Sie unterstützt Menschen dabei, sich eine ortsunabhängige Selbstständigkeit mit digitalen Produkten aufzubauen. Im Gespräch mit detektor.fm-Moderatorin Rabea Schloz erzählt sie in dieser Flopcast-Episode, was sie selbst daran schätzt, die eigene Chefin zu sein, welche Hürden sie auf dem Weg der Selbstständigkeit genommen hat, was sie dabei über sich lernen konnte und wie ihre Flugangst bei all dem geholfen hat.