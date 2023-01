Teurer Wohnen | Episode 2

Teure Eigentumswohnung im Kiez

Schauspieler Boris Aljinovic ist bis 2014 als Tatort-Kommissar in Berlin auf Spurensuche. Jetzt ermittelt er in eigener Sache. Er sucht in seinem Charlottenburger Kiez ein neues Zuhause. Im Showroom von Diamona & Harnisch lässt er sich die teuren Eigentumswohnungen im Neubau zeigen. Boris ist begeistert: Hier lebt man wie James Bond. Damit er in den Neubau an der Ecke Wieland- & Pestalozzistraße einziehen kann, muss er allerdings ordentlich Geld in die Hand nehmen: Denn die teuerste Eigentumswohnung kostet rund fünfeinhalb Millionen Euro.

Aber wie kommt der Kaufpreis der Eigentumswohnungen eigentlich zustande? In Folge zwei von „Teurer Wohnen“ will Podcast-Host Charlotte Thielmann verstehen, warum eine Wohnung bis zu 22.600 Euro pro Quadratmeter kostet. Oder geht es gar nicht viel günstiger, weil Grundstücke in der Lage einfach so teuer und die Baukosten explodiert sind? Auf ihrer Suche nach Antworten landet sie auf einem millionenschweren Hausboot. Und sie trifft Makler, die ihr genau vorrechnen, warum Wohnen so teuer ist.

Wer sind die New Kids on the Block?

Bleibt die Frage: Wer kann sich das leisten? Das Podcast-Team findet heraus, wer die neuen Wohnungen an der Straßenecke Wieland/Pestalozzi kauft, was die Neuen so an den Wohnungen reizt und ob es sie stört, dass dafür andere ihr Zuhause verloren haben.

„Teurer Wohnen“ ist eine siebenteilige Story vom Podcast-Radio detektor.fm und radioeins vom rbb — neue Folgen erscheinen immer donnerstags. Den Podcast gibt es unter anderem bei Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, RTL+ oder Spotify. „Teurer Wohnen“ könnt ihr in der ARD Audiothek übrigens werbefrei hören.

