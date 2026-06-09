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Bild: Father-Studio | shutterstock

Wirtschaft. Arbeit. Jetzt! | Arbeitgeberbewertungen

Das Urteil der Mitarbeitenden

Arbeitgeberbewertungen in Online-Portalen geben einen Einblick, wie aktuelle oder ehemalige Mitarbeitende ein Unternehmen sehen. Wie gehen Unternehmen mit negativen Bewertungen auf Online-Portalen um?

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Eine Kooperation mit Clockodo, die cloudbasierte Lösung für Arbeits- und Projektzeiterfassung.

Arbeitgeberbewertungen

Immer mehr Jobsuchende informieren sich auf Bewertungsportalen über potenzielle Arbeitgeber. Die Bewertungen von Mitarbeitenden beeinflussen dabei maßgeblich, wie das Unternehmen wahrgenommen wird. Das wirft die Frage auf, was Arbeitgeberbewertungen über die Unternehmenskultur verraten.

In der zwölften Folge von „Wirtschaft. Arbeit. Jetzt!“ spricht Host Claudius Nießen mit Nina Zimmermann, CEO von kununu, über den Einfluss von Bewertungsportalen auf Bewerbungsprozesse, häufige Kritikpunkte an Unternehmen und die Aussagekraft der Bewertungen.

Auf Kritik reagieren

Negative Bewertungen verschlechtern die Reputation von Unternehmen, weshalb ein zielgerichteter Umgang damit Aufgabe des Managements ist. Dabei ist es wichtig, die Glaubwürdigkeit des Unternehmens zu priorisieren und von gefälschten positiven Bewertungen abzusehen. Stattdessen sollte das Feedback analysiert und verstanden und nach möglichen Optimierungen für die genannten Themen gesucht werden. Darüber hinaus kann auch eine persönliche Feedbackkultur etabliert werden, die einen konstruktiven Umgang mit Kritik ermöglicht.

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