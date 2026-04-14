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shutterstock/Antonio Guillem
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Wirtschaft. Arbeit. Jetzt! | Befristete Verträge

Flexibilität oder Unsicherheit?

In vielen Unternehmen und Institutionen werden Arbeitsverträge befristet. Für Unternehmen bedeutet das oft Flexibilität, für Beschäftigte Unsicherheit. Wie ist der rechtliche Rahmen?

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Eine Kooperation mit Clockodo, die cloudbasierte Lösung für Arbeits- und Projektzeiterfassung.

Befristete Verträge gehören für viele Beschäftigte zum Einstieg in den Job, besonders in Branchen wie Wissenschaft, Projektarbeit oder Kultur. Für Unternehmen bieten sie Flexibilität. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bedeuten sie oft vor allem eines: Unsicherheit.

In der vierten Folge von „Wirtschaft. Arbeit. Jetzt.“ spricht Host Claudius Nießen zum Abschluss unseres Themenmonats rund um die rechtlichen Rahmenbedingungen von Arbeit mit Arbeitsrechtlerin Anett Weber über die rechtlichen Grundlagen und die Praxis befristeter Beschäftigung. Dabei wird schnell klar: Befristung ist nicht gleich Befristung. Grundsätzlich unterscheidet das Gesetz zwischen sachgrundlosen Befristungen — etwa zur Erprobung — und Befristungen mit konkretem Anlass, zum Beispiel bei zeitlich begrenzten Projekten oder als Vertretung.

Befristete Verträge: die Unterschiede

Sachgrundlose Befristungen sind gesetzlich auf maximal zwei Jahre begrenzt und dürfen innerhalb dieser Zeit nur eingeschränkt verlängert werden. Darüber hinaus gibt es Konstellationen, in denen aus einem befristeten Arbeitsverhältnis automatisch ein unbefristetes werden kann – etwa, wenn Beschäftigte nach Vertragsende weiterarbeiten und der Arbeitgeber nicht widerspricht.

In der Praxis zeigt sich: Befristungen können ein sinnvoller Einstieg sein, etwa um sich gegenseitig kennenzulernen. Problematisch werden sie vor allem dann, wenn sie langfristige Planung erschweren oder wiederholt verlängert werden. Entscheidend ist, so Weber, vor allem Transparenz: Wenn nachvollziehbar ist, warum ein Vertrag befristet ist, lassen sich viele Konflikte vermeiden.

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