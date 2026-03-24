Kündigungen gehören zur Arbeitswelt dazu – auch wenn sie für viele Menschen ein tiefer Einschnitt sind. Für Unternehmen sind sie oft der letzte Schritt, wenn ein Arbeitsverhältnis nicht mehr funktioniert. Doch wann ist eine Kündigung eigentlich wirksam? Und warum landen so viele Fälle vor Gericht? In dieser Folge von Wirtschaft. Arbeit. Jetzt! spricht Claudius Nießen mit der Arbeitsrechtlerin Anett Weber über die Realität von Kündigungen im Arbeitsalltag.

Gründe für eine Kündigung

Einen einzelnen Hauptgrund für Kündigungen gibt es dabei nicht. Vielmehr ist das Spektrum breit: Arbeitsverhältnisse enden aus verhaltensbedingten, personenbedingten oder betriebsbedingten Gründen. Letztere spielen in der Praxis eine besonders große Rolle – etwa wenn Unternehmen aufgrund wirtschaftlicher Veränderungen Stellen abbauen müssen. Gleichzeitig zeigt sich: Hinter jeder Kündigung steckt eine eigene Geschichte, die sich selten in einfache Kategorien pressen lässt.

Gerade bei verhaltensbedingten Kündigungen wird oft überschätzt, wie schnell sie ausgesprochen werden können. In der Regel reicht ein einmaliger Fehler nicht aus. Meist muss es zuvor eine Abmahnung gegeben haben, und erst bei wiederholten Pflichtverletzungen wird eine Kündigung überhaupt rechtlich tragfähig. Nur in besonders schweren Fällen – etwa bei Diebstahl – kann eine Kündigung auch ohne vorherige Abmahnung möglich sein. Entscheidend ist dabei immer die Frage, ob das Vertrauensverhältnis nachhaltig gestört ist. Noch komplexer wird es bei personenbedingten Kündigungen, etwa im Fall längerer Krankheiten. Hier spielen Prognosen eine zentrale Rolle: Ist absehbar, dass die betroffene Person zurückkehrt? Oder ist der Betrieb langfristig belastet? Auch hier zeigt sich, dass es keine einfachen Antworten gibt, sondern immer eine Abwägung im Einzelfall notwendig ist.

Fehler und Konflikte

Für Betroffene stellt sich nach einer Kündigung schnell die Frage, wie es weitergeht. Ein erster wichtiger Schritt ist die Meldung bei der Agentur für Arbeit. Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, rechtlichen Rat einzuholen – insbesondere dann, wenn Zweifel an der Wirksamkeit der Kündigung bestehen. Denn viele Kündigungen scheitern in der Praxis an formalen Fehlern oder unklaren Begründungen und werden vor Gericht überprüft. Aus anwaltlicher Sicht gibt es dabei keine eine typische Fehlerquelle. Häufig geht es um Fragen wie die korrekte Sozialauswahl, die Vergleichbarkeit von Mitarbeitenden oder die ordnungsgemäße Beteiligung des Betriebsrats. Gerade diese Details entscheiden oft darüber, ob eine Kündigung Bestand hat oder nicht.

Konflikte lassen sich rund um Kündigungen selten vollständig vermeiden. Oft bestehen Spannungen bereits im Vorfeld. Dennoch kann eine transparente Kommunikation helfen, die Situation zu entschärfen. Wenn Unternehmen nachvollziehbar erklären, warum eine Entscheidung getroffen wird, kann das zumindest dazu beitragen, Verständnis zu schaffen – auch wenn die Kündigung selbst schmerzhaft bleibt.

Ob große Konzerne oder kleine Betriebe: Die Herausforderungen unterscheiden sich. Während große Unternehmen häufig über erprobte Prozesse verfügen, sind Kündigungen in kleineren Teams oft persönlicher und stärker vom zwischenmenschlichen Miteinander geprägt. Für die Betroffenen macht das Ergebnis jedoch kaum einen Unterschied. Und doch ist nicht jede Kündigung automatisch ein Konflikt. Wenn Beschäftigte selbst kündigen, etwa um sich beruflich weiterzuentwickeln, kann ein Arbeitsverhältnis auch einvernehmlich enden. Kündigungen sind damit nicht nur ein juristischer Akt, sondern auch ein Moment, in dem sichtbar wird, wie Zusammenarbeit funktioniert – oder eben nicht.

Die nächste Folge von Wirtschaft. Arbeit. Jetzt. beschäftigt sich mit dem Thema Arbeitszeit.