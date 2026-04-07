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Foto: shutterstock/fizkes
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Wirtschaft. Arbeit. Jetzt! | Homeoffice

Neue Freiheit, neue Regeln

Obwohl das Homeoffice aus der Arbeitswelt nicht mehr wegzudenken ist, wirft die Arbeit außerhalb des Büros neue Fragen auf — auch rechtlich. Welche Regeln gelten und wie können klare Vereinbarungen gelingen?

Präsentiert von

Eine Kooperation mit Clockodo, die cloudbasierte Lösung für Arbeits- und Projektzeiterfassung.

Homeoffice ist für viele Beschäftigte längst Teil des Arbeitsalltags. Was während der Pandemie für viele Unternehmen eine Notlösung war, ist heute oft fester Bestandteil moderner Arbeitsorganisation. Gleichzeitig wirft das Arbeiten außerhalb des Büros neue Fragen auf — auch rechtlich.

Homeoffice, mobiles Arbeiten, Telearbeit

In der dritten Folge von „Wirtschaft. Arbeit. Jetzt!“ spricht Host Claudius Nießen in unserem Themenmonat rund um die rechtlichen Rahmenbedingungen in Sachen Arbeit mit unserer Arbeitsrechtsexpertin Anett Weber über die Regeln und Grauzonen rund um Homeoffice und mobiles Arbeiten. Klar ist: Einen gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice gibt es in Deutschland nach wie vor nicht. Ob und wie von zu Hause gearbeitet wird, ist in der Regel eine Frage der Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten.

Dabei zeigt sich, dass „Homeoffice“ nicht gleich „Homeoffice“ ist. Während die sogenannte Telearbeit einen fest eingerichteten Arbeitsplatz zu Hause beschreibt, meint mobiles Arbeiten oft eine größere Flexibilität — etwa das Arbeiten von verschiedenen Orten. Gerade hier entstehen rechtliche Unsicherheiten, etwa beim Arbeitsschutz oder bei der Frage, wer für die Ausstattung verantwortlich ist.

Klare Absprachen, weniger Konflikte

Auch im Alltag ergeben sich neue Konfliktfelder: Wie wird Arbeitszeit erfasst? Was gilt als Pause? Und wie lässt sich produktives Arbeiten mit der Freiheit des eigenen Zuhauses vereinbaren? Entscheidend sei, so Weber, dass klare Regelungen getroffen werden — etwa zu Erreichbarkeit, Arbeitszeiten oder technischen Voraussetzungen.Gleichzeitig zeigt sich: Homeoffice bietet viele Vorteile, etwa mehr Flexibilität und weniger Pendelzeit. Es ist daher kaum vorstellbar, dass diese Form der Arbeit wieder vollständig verschwindet. Vielmehr bleibt die Herausforderung, ein Gleichgewicht zu finden — zwischen Freiheit und Struktur.

„Wirtschaft. Arbeit. Jetzt!“ erscheint immer dienstags. In der nächsten Folge geht es um befristete Verträge.

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