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shutterstock/CL STOCK
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Wirtschaft. Arbeit. Jetzt! | Arbeitszeit

Zwischen Gesetz und Realität

Wie lange arbeiten wir eigentlich — und wie sollte Arbeit organisiert sein? Diese Frage begleitet viele Menschen im Alltag, oft ohne dass sie bewusst gestellt wird. Denn während Arbeitsmodelle immer flexibler werden, bleibt der gesetzliche Rahmen vergleichsweise klar.

Präsentiert von

Eine Kooperation mit Clockodo, die cloudbasierte Lösung für Arbeits- und Projektzeiterfassung.

In der zweiten Folge von „Wirtschaft. Arbeit. Jetzt!“ spricht Claudius Nießen erneut mit Arbeitsrechts-Expertin Anett Weber über dieses Spannungsfeld zwischen Arbeitszeitgesetz und flexiblen Arbeitsmodellen. Das Arbeitszeitgesetz soll vor allem eines sein: ein Instrument des Arbeitsschutzes. Es soll Beschäftigte vor Überlastung schützen — etwa durch Regelungen zu Höchstarbeitszeiten, Pausen oder Nachtarbeit.

Diese Episode ist Teil unseres Themenmonats, in dem wir gemeinsam mit der Arbeitsrechtlerin Anett Weber zentrale Fragen rund um Arbeit und Recht beleuchten. In den ersten vier Folgen geht es darum, welche Rolle rechtliche Rahmenbedingungen im Arbeitsalltag spielen — von Kündigungen über Arbeitszeit bis hin zu Homeoffice und befristeten Verträgen.

Arbeitszeit: Gesetz und flexible Arbeitszeitmodelle

In der Praxis zeigt sich, dass gerade Überstunden häufig für Unsicherheit sorgen. Entscheidend sei hier vor allem, so Weber, dass klare Regelungen existieren: Was gilt als Überstunde? Wer ordnet sie an? Und wie werden sie ausgeglichen? Fehlen solche Vereinbarungen, steigt das Konfliktpotenzial.

Auch Modelle wie Vertrauensarbeitszeit haben sich verändert. Spätestens seit der Pflicht zur Arbeitszeiterfassung sind Unternehmen stärker in der Verantwortung, Arbeitszeiten transparent zu dokumentieren. Gleichzeitig bleibt der Wunsch nach Flexibilität bestehen — etwa bei mobilen Arbeitsformen oder projektbezogenen Spitzen.

Ein möglicher Ausweg aus diesem Spannungsfeld wird aktuell diskutiert: Statt starrer täglicher Höchstgrenzen könnten künftig flexiblere Wochenarbeitszeiten stärker in den Fokus rücken. Klar ist aber auch: Ganz ohne Regeln wird es nicht gehen.

„Wirtschaft. Arbeit. Jetzt!“ erscheint wöchentlich überall dort, wo es Podcasts gibt.

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