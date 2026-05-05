Play
Symbolbild: shutterstock/PeopleImages
Symbolbild: shutterstock/PeopleImages

Wirtschaft. Arbeit. Jetzt! | Onboarding

Der Einstieg entscheidet

Die Einarbeitung neuer Mitarbeitender entscheidet darüber, wie schnell sie im Unternehmen ankommen, wie produktiv sie arbeiten und ob sie bleiben. Wie schaffen Unternehmen einen guten Start?

Präsentiert von

Eine Kooperation mit Clockodo, die cloudbasierte Lösung für Arbeits- und Projektzeiterfassung.

In Zeiten des Fachkräftemangels gewinnt die Mitarbeitendenbindung für Unternehmen an Bedeutung. Ein zentrales Instrument dafür ist das Onboarding, da es maßgeblich beeinflusst, wie gut neue Mitarbeitende im Unternehmen ankommen. Deshalb stellt sich die Frage: Wie gelingt ein gutes Onboarding?

In der siebten Folge von „Wirtschaft. Arbeit. Jetzt!“ spricht Host Claudius Nießen mit Kiki Radicke, Head of People and Culture bei Adacor, über das, was man im Einarbeitungsprozess tun sollte — und was lieber nicht. Dabei wird deutlich: Der Onboarding-Prozess eines Unternehmens zeigt, wie gut ein Unternehmen organisiert ist.

Fehler im Onboarding-Prozess

Die Wechselbereitschaft von Arbeitnehmenden steigt, wenn sie sich von ihrem neuen Arbeitgeber nicht angemessen eingearbeitet fühlen. Zu den typischen Fehlern gehören zu kurze Onboarding-Prozesse, zu viele Informationen innerhalb kurzer Zeit, fehlendes Feedback und eine zu geringe individuelle Ausrichtung auf die jeweilige Person. Sehr wichtig sei zudem ein klares Erwartungsmanagement, sagt Kiki Radicke im Podcast. Mit neuen Mitarbeitenden sollte im Vorfeld besprochen werden, welche Rolle sie einnehmen, welche Erwartungen es an sie gibt und welche Ziele innerhalb der Probezeit erreicht werden sollen.

Idealerweise wird die Einarbeitung nicht als einmaliger Schritt verstanden, sondern als strukturierter Prozess, der neuen Mitarbeitenden Orientierung gibt, ihnen den Einstieg ins Unternehmen erleichtert und sie langfristig bindet. Außerdem sollte der Einarbeitungsprozess auch immer wieder intern geprüft werden — was geht besser, was kann automatisiert werden und wo sollte die persönliche Komponente größer sein?

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen