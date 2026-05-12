KI im Unternehmen

Künstliche Intelligenz ist allgegenwärtig — im Privatleben, in der Schule, im Studium und zunehmend auch im Arbeitsalltag. Viele Menschen nutzen die Anwendungen, um Aufgaben schneller zu lösen. Für Unternehmen stellt künstliche Intelligenz eine Chance dar, Prozesse zu optimieren und die Produktivität zu steigern. Das wirft die Frage auf, wie der Einsatz von KI die tägliche Arbeit und die Zusammenarbeit in Teams verändert.

In der achten Folge von „Wirtschaft. Arbeit. Jetzt!“ spricht Host Claudius Nießen mit Annika in der Beek, Chief People Officer bei Statista, über Anwendungsfelder künstlicher Intelligenz und Herausforderungen bei der Integration künstlicher Intelligenz. Klar ist: Ganz ohne menschliche Kontrolle funktioniert der Einsatz nicht.

Risiken für Unternehmen

Neben der Chance, die Effizienz zu steigern, birgt die Nutzung von KI-Anwendungen in Unternehmen auch Risiken, die über personelle Herausforderungen hinausgehen. Dazu zählen je nach Anwendung hohe Implementierungs- und Wartungskosten, die Abhängigkeit von Technologie-Anbietern sowie Datenschutzrisiken. Außerdem sollten Unternehmen die Gefahr algorithmischer Verzerrungen und den hohen Energieverbrauch bedenken, wenn sie Anwendungen der künstlichen Intelligenz implementieren.