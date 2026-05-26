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shutterstock/Robert Kneschke
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Wirtschaft. Arbeit. Jetzt! | Zukunftssicherung

Ausbildung im Unternehmen

Um zukunftsfähig zu sein, sind Unternehmen auf Fachkräfte angewiesen. Die Ausbildung im eigenen Betrieb spielt dabei eine zentrale Rolle. Wie gelingt es Unternehmen, Nachwuchs gezielt aufzubauen und langfristig zu binden?

Präsentiert von

Eine Kooperation mit Clockodo, die cloudbasierte Lösung für Arbeits- und Projektzeiterfassung.

Zukunftssicherung

In Deutschland entscheiden sich immer weniger junge Menschen für eine duale Berufsausbildung. Das stellt insbesondere mittelständische und handwerkliche Betriebe vor die Herausforderung, Fachkräfte zu gewinnen. Ein möglicher Lösungsansatz zur Zukunftssicherung ist die Ausbildung von zukünftigen Fachkräften im eigenen Betrieb.

In der zehnten Folge von „Wirtschaft. Arbeit. Jetzt!“ spricht Host Claudius Nießen mit Thomas Grüner, Gründer und Geschäftsführer von KADDI LACK, über die Rekrutierung von Nachwuchs und die Erfolgsfaktoren für eine gute Ausbildung. Dabei wird deutlich, wie wichtig es ist, die Auszubildenden frühzeitig an das Unternehmen zu binden.

Langfristige Bindung erzeugen

Damit Unternehmen von der Ausbildung ihrer Fachkräfte profitieren, sollten frühzeitig Maßnahmen ergriffen werden, die die Auszubildenden nach ihrem Abschluss im Betrieb halten. Wie auch bei der Gewinnung externer Fachkräfte spielen ein durchdachtes Pre- und Onboarding eine wichtige Rolle, um Orientierung zu geben und Sicherheit zu schaffen. Regelmäßige Feedbackgespräche sorgen zusätzlich dafür, dass sich Auszubildende wahrgenommen und wertgeschätzt fühlen. Gegen Ende der Ausbildung sollte zudem frühzeitig über eine Übernahme entschieden werden, um einen Wechsel zu vermeiden.

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