Stimmungsschwankungen und PMDS

Alle paar Wochen kann sich die Stimmung ändern. Manche Menschen werden kurz vor ihrer Periode gereizter, emotionaler oder erschöpfter. Andere erleben psychische Symptome, die einer Depression ähneln. Für einige sind diese Tage so belastend, dass sie ihren Alltag kaum bewältigen können. Sie leiden an PMDS, der prämenstruellen dysphorischen Störung, einer besonders schweren Form prämenstrueller Beschwerden. Lange wurden solche Symptome als individuelles Problem betrachtet, als etwas, das man eben aushalten muss. Aber die Forschung zeigt immer mehr, wie eng Sexualhormone und das Gehirn zusammenwirken. Und sie wirft eine größere Frage auf: Warum wissen wir eigentlich noch immer so wenig darüber, wie hormonelle Veränderungen unsere psychische Gesundheit beeinflussen? Darum geht’s heute in „Ach Mensch“. Ich bin Jessi Jus. Schön, dass ihr zuhört. Körper und Psyche – Ein detektor.fm-Podcast in Kooperation mit der Max Planck Gesellschaft.

PMDS und geschlechtersensible Forschung

Viele kennen PMS, das prämenstruelle Syndrom. PMDS hat erst in den letzten Jahren mehr Aufmerksamkeit bekommen. Warum das so ist und was uns die Krankheit über geschlechtersensible Forschung lehrt, das bespreche ich heute mit Julia Sacher. Sie ist Psychiaterin und Neurowissenschaftlerin am Max Planck Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig und außerdem auch Professorin für kognitive Neuroendokrinologie an der Universität Leipzig. Herzlich willkommen, Frau Sacher. Schön, dass Sie da sind. Ja, hallo. Ich freue mich sehr über die Einladung und auf das Gespräch mit Ihnen.

Einfluss des Zyklus auf die Stimmung

Also, ich muss zugeben, aus eigener Erfahrung erkenne ich manchmal wirklich an meiner Stimmung, dass meine Periode bevorsteht. Warum kann der Zyklus unsere Stimmung eigentlich so stark beeinflussen? Ja, damit sind Sie, denke ich, nicht alleine. Das betrifft relativ viele Frauen in den reproduktiven Lebensjahren, wie wir das nennen, wenn sie einen natürlichen menstrualen Zyklus haben. Sie haben ja in der Anmoderation schon ein bisschen über PMS und PMDS gesprochen. Wenn es nicht krankheitswertig ist, dann ist das PMS. Das sind so psychische, somatische, körperliche Symptome. Man merkt so ein bisschen, ist vielleicht nicht ganz so leistungsfähig, fühlt sich nicht so rund. Es gibt aber eben auch körperliche Symptome. Lagert vielleicht ein bisschen Wasser ein, schläft nicht so gut. Aber das kennen ja Männer und Frauen. Also wir sind ja keine Maschinen, wir Menschen. Und auch bei Männern schwanken manche Hormone, vielleicht nicht im Monatszyklus, aber vielleicht tagesabhängig oder mehr saisonal bedingt.

PMDS und ihre Symptome

Aber auch das haben Sie anfangs schon angesprochen. Es gibt eine Subgruppe von Frauen. Und diese Subgruppe ist von einer Pathologie betroffen, von der prämenstruellen dysphorischen Störung. Und da sind die Symptome so stark, so intensiv, dass es Konsequenzen hat. Konsequenzen im Alltag. Und wir messen das dann eben daran: Gibt es Schwierigkeiten in Beziehungen? Gibt es Beziehungsabbrüche? Ist es vielleicht auch schwierig, Mutter zu sein in der Zeit? Und gibt es Probleme am Arbeitsplatz? Habe ich wirklich so eine Beeinträchtigung, dass es mir im Alltag schwerfällt, die Aufgaben, die ich sonst mit überschaubarem Aufwand erledige, scheitere ich an dem so richtig?

Hormonelle Veränderungen im Gehirn

Genau, Sie hatten so ein bisschen die Frage nach dem Warum gestellt. Genau, also was passiert in dieser Phase eigentlich genau im Gehirn und welche Rolle spielen dabei jetzt die Sexualhormone, also Östradiol und Progesteron? Es handelt sich ja um Symptome, die in der zweiten Zyklushälfte auftreten. Und das Gute daran ist ja, dass das mit dem Eintreten der Monatsblutung typischerweise auch nachlässt. Und lange oder beziehungsweise am Anfang der Forschung hat man da natürlich gedacht, okay, das ist so klar mit ovariellen Hormonen verbunden, mit Geschlechtshormonen verbunden, dass da muss es irgendwie eine Auffälligkeit geben. Das scheint aber tatsächlich nicht der Fall zu sein. Also es gibt mehrere Arbeitsgruppen, die da Forschung gemacht haben. Und wenn man einfach Progesteron-Östrogen-Verläufe von Frauen sich anguckt, die sehen überhaupt nicht anders aus.

Empfindlichkeit im Gehirn

Wir gehen also davon aus und da gibt es jetzt auch Befunde, neurobiologische Befunde dazu, dass es tatsächlich eine unterschiedliche Empfindlichkeit im Gehirn ist. Das heißt, es ist schon dieser hormonelle Abfall wahrscheinlich, der im Gehirn ein bisschen was anderes auslöst bei den Frauen, die da so stark betroffen sind, als bei gesunden Frauen. Bevor wir jetzt nochmal ein bisschen näher an PMDS heranrücken, habe ich nochmal eine allgemeinere Frage. Sie haben nämlich untersucht, wie sich das Gehirn im Laufe des gesamten Menstruationszyklus verändert. Was konnten Sie denn da beobachten?

Forschungsergebnisse zur Gehirnveränderung

Genau, also das war tatsächlich in der Vorbereitung für die Patientinnen und die Studie mit Patientinnen, die von der Erkrankung betroffen sind, haben wir so ein bisschen geguckt: Naja, was ist denn bei gesunden Frauen? Wie sieht es denn da aus? Und da haben wir extrem wenig Daten gefunden. Und das hat uns sehr erstaunt. Und wir hatten dann die Möglichkeit, in super Forschungsbedingungen, natürlich auch am Max Planck Institut, zuerst an einer einzelnen Frau so eine Pilotstudie zu machen. Die haben wir 34 Mal gescannt innerhalb von vier menstrualen Zyklen, von vier Monaten quasi. Also eine ganz engagierte, interessierte Probandin. Wir haben Blut abgenommen, wir haben Urinproben genommen, wir haben tatsächlich auch die Follikel gemessen mit Ultraschall, um wirklich ganz genau zu sehen, wo die Frau im menstrualen Zyklus sich gerade befindet.

Methodik in der Forschung

Weil das finde ich auch interessant: In den Neurowissenschaften investieren wir so viel Zeit, Geld, Methodik in die Auflösung der bildgebenden Befunde. Und die Frauen fragen wir dann einfach: „Der wievielte Tag ist es denn im Monatszyklus?“ Und da entstehen ganz viele Missverständnisse. Und es gibt auch Daten, die zeigen, Frauen können sich ganz schlecht erinnern, wenn es länger als drei Wochen her ist. Tut sich ja sonst im Leben auch noch einiges. Und das heißt, es war wirklich sehr wichtig, hier eine objektivierbare Methodik auch anzuwenden, nicht nur fürs Hirn, sondern auch für die Hormone. Und da haben wir zum ersten Mal Hinweise gefunden, dass sich im Gehirn tatsächlich was verändert. Dass das junge weibliche Gehirn superplastisch ist.

Veränderungen im Hippocampus

Und wir haben uns vor allem auf den Hippocampus konzentriert. Das ist so die Gehirnregion, die für Gedächtnis, aber auch für Emotionsverarbeitung total wichtig ist. Und wir haben gesehen, dass die manchmal ein bisschen zunimmt und dann auch wieder abnimmt über den Zyklus hinweg. Die ganze Hirnregion sozusagen. Die gesamte Hirnregion, genau. Und in der Folgestudie, weil das war eine Probandin, das ist irgendwie interessant und originell, aber da muss man sich schon auch die Frage stellen: Wie repräsentativ ist denn das für alle Frauen? Und wir haben dann Folgestudien gemacht und andere Arbeitsgruppen auch. Die haben ähnliche Befunde entdeckt.

Hochauflösende MRT-Studien

Und wir haben tatsächlich die Möglichkeit gehabt, am Max Planck Institut ein MRT-Gerät zu nutzen, das superhochauflösend ist. Also einen richtig starken Magneten, Steven-Tesla-MRT. Und da konnten wir noch ein bisschen genauer in diese Hirnregion reingucken und zu sehen: Okay, trifft es die ganze Hirnregion oder sind es bestimmte Teile? Und wir haben gesehen, dass es da sehr, sehr interessante Befunde gibt, dass sich einzelne Teile dieser Hirnregion mit unterschiedlichen hormonellen Mustern verändern. Das heißt, man kann daraus schließen, dass das Gehirn von Menschen mit Zyklus an unterschiedlichen Tagen anders aussieht und dann im Zweifelsfall auch anders funktioniert. Also, dass wir an bestimmten Tagen allein zyklusbedingt anders denken, fühlen oder auch lernen.

Anpassungsfähigkeit des Gehirns

Ja, also ich denke, wir müssen natürlich schon auch ein bisschen aufpassen, was die Effektgröße angeht. Das sind junge, gesunde Menschen. Da sprechen wir jetzt nicht von Veränderungen, wie wir das in der Erkrankung bei einem Schlaganfall oder einer neurodegenerativen Erkrankung sehen. Und ich glaube, wir sind auch wirklich erst am Anfang von unserem Verständnis, was denn das funktionell bedeutet, was das fürs Denken, für die Gefühlsverarbeitung bedeutet. Ich glaube, was okay ist zu sagen und was ich wahnsinnig spannend finde, ist, dass wir Befunde haben, die zeigen, dass sich das menschliche Gehirn im Erwachsenenalter einfach auch noch tatsächlich verändert und irre anpassungsfähig ist.

Hormone als natürliches Experiment

Wenn man auf die Hormone guckt, als okay, das ist irgendwie ein natürliches Experiment, da ändert sich relativ vorhersehbar jeden Monat ein bisschen was. Die Effekte sind ja nicht riesig im Vergleich zu einer Schwangerschaft oder so. Das sind ja ganz kleine Effekte, aber wir sehen sie auch im Gehirn. Und ich denke, diese Fähigkeit zur Anpassung ist schon vielleicht was, was ein gesundes Gehirn ausmacht und dass wir vielleicht auch eher in die Richtung dann gucken in der Erkrankung: Naja, welche Veränderungen sehen wir denn da nicht mehr oder welche Veränderungen gehen denn da in eine andere Richtung? Was ja tatsächlich auch ein Befund ist, den wir dann bei PMDS-Patientinnen sehen konnten.

Hormonschwankungen bei PMDS

Ja, also bei mir, wenn wir jetzt zurück zu PMDS kommen, entsteht die Frage: Haben Frauen mit PMDS dann also nicht einfach krassere Hormonschwankungen? Nee, haben sie nicht. Ich glaube, das können wir tatsächlich beantworten. Das haben sie nicht. Es gibt Einzelfälle. Also es macht schon Sinn, das interdisziplinär zu behandeln. Also da gemeinsam mit einer Gynäkologin oder einem Gynäkologen eine Anamnese zu erheben und zu gucken: Okay, was könnte denn sonst noch der Grund sein für die Symptomatik? Aber in den Patientinnen, die wirklich mit dieser PMDS diagnostiziert sind, sind es nicht die Geschlechtshormone, die sich verändern.

Serotonin-Transporter und PMDS

Was wir zeigen konnten, ist, dass sich tatsächlich der Serotonin-Transporter im Gehirn verändert in diesen Patientinnen und zwar auch innerhalb von einer relativ kurzen Zeitspanne. Wir haben Patientinnen zweimal eingeladen zu einer PET-Messung. Bei einer PET-Messung für einen Serotonin-Transporter kriegen diese Probandinnen eine ganz, ganz geringe Dosis von einer radioaktiven Substanz gespritzt. Also das ist schon auch relativ invasiv. Aber man kann es vergleichen mit einem Langstreckenflug, Leipzig-Toronto zum Beispiel. Also das ist auch ein bisschen, genau, das ist eine gute Einordnung. Das klingt nicht ganz so gruselig. Aber es ist trotzdem was, wo ich schon auch ganz toll finde, dass sich so viele Patientinnen, auch gesunde Kontrollprobandinnen, dazu entschließen, weil der unmittelbare Gewinn von so einer Untersuchung für die Einzelprobandin ist ja irgendwie auch überschaubar. Das ist Grundlagenforschung. Da versuchen wir wirklich die ersten Mechanismen zu verstehen. Da sind wir noch relativ weit weg von einer Akutbehandlung.

Serotonin und seine Bedeutung

Aber ja, diese Frauen haben sich interessiert dafür und wollten da auch bei der Forschung mitmachen, haben dann auch die Bilder mitbekommen. Also das können wir zumindest machen. Das ist ganz cool und ganz interessant, denke ich. Und das Schöne ist, der Scan ist ganz ruhig. Anders als im MRT, das ist ja relativ laut, dauert 90 Minuten und dann kann man quasi den Serotonin-Transporter sichtbar machen. Das ist eine Struktur im Gehirn, die den Neurotransmitter Serotonin vom synaptischen Spalt zurück in die Zelle pumpt. Was heißt das jetzt für den Menschen, wenn das passiert? Serotonin ist ganz wichtig für Stimmung, aber auch für Appetit und für Schlaf. Also eigentlich genau die Bereiche, wo wir wissen, da haben wir Symptome bei der PMDS.

Serotonin-Transporter und Depression

Und wenn ich jetzt besonders viel von diesem Transporter habe, dann wird besonders viel von diesem Botenstoff zurück in die Zelle transportiert. Und dann habe ich weniger davon für die Signalübertragung. Bis jetzt war das Wissen zu diesem Transporter. Also es gab schon einige interessante Dinge, die wichtig sind zu wissen, zum Beispiel, dass es da genetische Varianten gibt. Aber ich habe zum Beispiel im Medizinstudium noch gelernt, dass es, was wir in der Wissenschaft nennen, ein Trait, das ist eine stabile Angelegenheit. Da hat man entweder viel oder wenig davon. Das ist Glück oder Pech. Und das macht natürlich auch Sinn, wenn wir uns Familiengeschichte und sowas angucken von Depressionen zum Beispiel. Auch von PMDS stimmt schon, wenn die Mutter, die Tante, die Schwester darunter leidet, habe ich ein höheres Risiko. Es gibt eine Veranlagung. Es gibt eine familiäre Veranlagung. Genau.

Veränderungen des Serotonin-Transporters

Aber wie gesagt, ich habe noch gelernt, naja, im Verlauf des fortschreitenden Lebensalters nimmt dieser Serotonin-Transporter etwa 10 Prozent mit der Dekade ab. Also über zehn Jahre 10 Prozent im fortgeschrittenen Lebensalter, also ab 40 oder so. Und dann weiter. Und wir haben gesehen, bei Patientinnen 20 Prozent mehr innerhalb von zehn Tagen. Das ist schon enorm. Das klingt ziemlich radikal. Ja, und wir haben außerdem gesehen, dass das Ausmaß dieser Erhöhung tatsächlich einhergeht mit der Symptomatik, die diese Patientinnen beschreiben. Also wenn die von Depressivität sprechen, vor allem von Stimmungsschwankungen, je stärker die ausgeprägt sind, desto höher dieser Serotonin-Transporter, desto weniger von diesem Botenstoff steht zur Verfügung. Das ist ein interessanter mechanistischer Befund.

Evidenzbasierte Informationen

Und was daran noch so spannend ist, ist, dass es mit einer klinischen Relevanz einhergeht, weil obwohl dieses Erkrankungsbild irgendwie nicht gut beforscht ist und ganz viele Betroffene werden sagen: „Ich suche seit Jahren nach jemandem, der mir hilft, das irgendwie zu behandeln.“ Da gibt es immer noch ganz wenig. Aber trotzdem gibt es ja weltweit immer mal wieder Psychiaterinnen und Psychiater, die das behandeln. Und zwar mit Antidepressiva, mit selektiven Serotonin-Wiederaufnahme-Hämmern. Und es sind genau die Medikamente, die an diesem Transporter angreifen. Und das wurde bis jetzt halt so mit Trial and Error versucht. Jetzt haben wir zum ersten Mal, was wir eine evidenzbasierte Information nennen, warum das mechanistisch wirklich Sinn macht.

Zusammenfassung der Erkenntnisse

Also wenn ich jetzt noch mal kurz zusammenfasse: Das Zusammenspiel von Hormonen und dem Serotonin-System, das ist quasi die zentrale Erklärung für PMDS. Genau. Ja, wenn die Hormonwerte bei Frauen mit PMDS also eigentlich normal sind, wie kann man dann eigentlich überhaupt feststellen, dass jemand an PMDS leidet? Und ja nicht beispielsweise eben an einer Depression, deren Symptome sich ja auch durch eine Periode verstärken können. Also allein, wenn man eine Depression hat und dann vielleicht noch PMS dazu kommt oder so. Also wie findet man das dann heraus?

Anamnese und Zyklus-Tagebuch

Ich glaube, wie bei ganz vielen anderen Erkrankungen auch, dass man erst mal eine Anamnese erhebt. Die betroffene Patientin erzählt von ihren Beschwerden und man versucht, diese Beschwerden in den Zyklus-Kontext einzuordnen. Das heißt, die Betroffene führt erst mal ein Zyklus-Tagebuch, um wirklich an dem Tag und nicht retrospektiv, also später oder irgendwann, das aufzuschreiben. Und dann ist natürlich schon auch wichtig, andere Dinge auszuschließen, zum Beispiel eine depressive, rezidivierende depressive Erkrankung auszuschließen, bestimmte gynäkologische Erkrankungen oder Risiken auszuschließen. Und es gibt aber schon dieses typische Muster, das sich bei diesen Patientinnen zeigt.

Therapieversuch bei PMDS

Und wenn das der Fall ist und wir haben einen schweren Grad, der wirklich einschränkt im Alltag, beziehungsmäßig, arbeitstechnisch, einfach in Bereichen, die für die Patientin wichtig sind, dann lohnt sich schon ein Therapieversuch. Also für alle die jetzt gerade zuhören und das Gefühl haben, sie könnten vielleicht betroffen sein, man kann sich das wahrscheinlich so vorstellen wie eine Mini-Depression. Also ganz kurz, im schweren Grad ist es eine mittelgradige schwere Depression. Und das ist, finde ich, auch ganz wichtig zu sagen, weil es stimmt schon, dass die Betroffenen natürlich oft das Gefühl haben: „Ach Mensch, das sind ja nur zwei, drei Tage.“ Und das ist ja immer nur ganz kurz. Aber aufgerechnet auf die Lebensdauer sind es bis zu acht Jahre. Das ist schon lang und das ist signifikant. Und da ist es schon ganz wichtig, auch sich Hilfe zu suchen und Hilfe zu bekommen.

Anerkennung von PMDS

Sie haben es eben gerade schon anklingen lassen. Ich habe es in meiner Anmoderation auch schon gesagt. Also PMDS wurde erst relativ spät als eigenständige Erkrankung anerkannt. Erst 2019 hat die WHO PMDS in ihre internationale Krankheitsklassifikation ICD-11 aufgenommen und seit 2022 ist die jetzt erst in Kraft. Wie erklären Sie sich das eigentlich, dass es so lange gedauert hat, bis die Erkrankung jetzt ja auch wissenschaftlich ernst genommen wurde? Ja, ich glaube, da spielen viele Faktoren hinein. Aber wir haben natürlich schon auch eine klare historische Realität, dass Forschung an Frauengehirnen und an Frauenkörpern im Vergleich zu Forschung an männlichen Körpern, männlichen Gehirnen, immer eher im Hintergrund steht.

Gender Health Gap in der Forschung

Und wenn wir uns angucken, wie wir sowas messen können an publizierten Fachartikeln zum Beispiel, wenn wir uns angucken: Okay, in den Neurowissenschaften, das ist ja ein Feld, das boomt. Und jetzt mit der AI sagen wir, werden noch mehr Artikel publiziert. Weniger als ein Prozent der Fachartikel zu bildgebenden Verfahren setzen sich mit Frauengesundheit auseinander. Wenn wir uns ein anderes, wie ich finde, hartes Maß angucken, wie die Forschungsförderung. In den meisten Ländern sind die Daten nicht ganz transparent, aber es gibt eine rezente kanadische Studie, die sich das tatsächlich angeguckt hat, quasi von den Förderinstituten, auch vor allem von staatlichen Förderinstituten: Was wird denn da an Forschungsanträgen gefördert? Welche Summen werden für welches Feld ausgegeben? Dann sind es gerade mal sechs Prozent, die für die Frauengesundheit quasi ausgegeben werden. Und das sehen wir bei weniger als einem halben Prozent für die Wechseljahre und noch einem kleineren Betrag für den monatlichen Zyklus. Das heißt, eigentlich ist Ihr Forschungsfeld ein klassisches Beispiel für den Gender Health Gap.

Motivation zur Veränderung

Absolut. Macht Sie das manchmal eigentlich wütend? Ich glaube, das sprengt so ein bisschen den Rahmen der Zeit, die wir heute haben. Das Gute an so starken Gefühlen ist, dass es natürlich auch motiviert und ein Antrieb sein kann, diese Forschungsfragen, die so lange im Hintergrund waren oder gar nicht gestellt werden konnten, tatsächlich auch zu stellen. Auch manchmal in Räumen oder in der Umgebung oder in Zeiten, wo es gar nicht so leicht ist, diese Fragen zu stellen. Und ich denke aber, dass ich auch das Glück habe, ein ganz großartiges Forschungsteam zu haben, von ganz vielen tollen Frauen aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern, die ähnlich – ich weiß nicht, ob wütend – aber motiviert und aktiviert sind, da zumindest einen Beitrag zu leisten, das zu ändern und diese riesen Wissenslücken, die wir haben, ein Stück weit zu schließen.

Anlaufstellen für Betroffene

An wen sollte sich eine betroffene Person eigentlich wenden? Also geht man zu seiner Gynäkologin? Geht man am besten direkt zu einer Psychiaterin oder zu einem Psychotherapeuten? Ja, also kommt so ein bisschen darauf an, glaube ich, auch wo man sich gerade befindet und was man auch für Erfahrungen gemacht hat und in welchem Gesundheitssystem man sich bewegt. In Deutschland ist ja trotzdem so, dass in erster Linie Hausärztin, Hausarzt mal erste Ansprechperson ist. Und ich habe auch viele Kolleginnen und Kollegen in der Allgemeinen Medizin, die durchaus interessiert sind an solchen Themen und da auch sehr aufmerksam sind und dann ganz gut weiter überweisen.

Herausforderungen im Gesundheitssystem

Eins der Probleme, das wir haben in Deutschland: Sie haben ja angesprochen, im ICD-11 quasi ist die Diagnose inzwischen mit enthalten. Das ist auch ganz wichtig. So kann abgerechnet werden. Es ist aber der Gynäkologie zugeordnet. Und das heißt, es ist gar nicht so einfach für Psychiaterinnen und Psychiater, eben die Antidepressiva zum Beispiel zu verschreiben. Und die Kolleginnen und Kollegen aus der Gynäkologie, da kommt es halt darauf an, was die für ein Spezialgebiet haben, wie die eingebettet sind, ob die dann das quasi machen oder die psychiatrischen Kollegen. Grundsätzlich gibt es schon an manchen Unikliniken Spezialsprechstunden.

Prioritäten in der Gesundheitsversorgung

Allerdings muss man da halt auch immer gucken, was ist das Einzugsgebiet und wie ist die Symptomatik und wie lange ist die Warteliste. Also ich glaube, das ist aktuell ja sowieso ein Thema, auch was die Prioritäten in Deutschland sind, was die Gesundheit angeht, was die psychische Gesundheit angeht, was die psychische Gesundheit von Frauen angeht, wie viel Geld es da gibt, wie viel da investiert wird. Ich glaube, da wäre es natürlich auch toll, gesellschaftlich wirklich eine klare Positionierung zu haben, dass das politisch dann auch ankommt, dass hier wirklich investiert werden sollte.

Behandlungsmöglichkeiten für PMDS

Ja, das heißt aber eigentlich, also wenn wir jetzt noch mal über Behandlungsmöglichkeiten sprechen, gibt es eine klare Empfehlung für Antidepressiva? Es kommt schon darauf an. Also man kann auch psychotherapeutisch sehr, sehr viel machen. Und in einem schweren Fall ist wahrscheinlich die Kombination wirklich mit Abstand das Beste. Man muss auch gucken, weil die PMDS trotzdem, ähnlich wie die Depression, eine sehr heterogene Erkrankungsgruppe ist. Das heißt, der Befund, den wir gesehen haben, das ist zentral wichtig, aber das ist vielleicht nicht für jede einzelne Patientin die beste Option. Das ist ja in jeder anderen Erkrankung auch so. Bei bestimmten kardiovaskulären Erkrankungen oder Darmerkrankungen aus der Inneren zum Beispiel gibt es auch die eine oder andere Erfahrung mit dem einen oder anderen Medikament, das vielleicht ein bisschen besser, ein bisschen schlechter vertragen wird.

Individuelle Therapieansätze

Das heißt, ich denke, es ist wichtig, mit jemandem zu arbeiten, der ein gutes Verständnis von der Grunderkrankung hat und dann mit der Patientin einfach Schritt für Schritt guckt. Wenn wir zum Beispiel dieses SSRIs, die wir da haben, diese Antidepressiva, nur in der letzten Woche geben. Normalerweise werden die ja kontinuierlich gegeben. Aber PMDS ist wirklich so der Ausnahmefall, wo symptomorientiert, nur wenn die Symptome da sind, vielleicht in der zweiten Zyklushälfte oder wirklich nur in der letzten Woche dieses Medikament gegeben werden kann. Aber das sind quasi Therapieversuche.

Dynamik der Symptome

Ja, normalerweise muss man solche Medikamente, solche Antidepressiva ja auch eigentlich länger nehmen, um überhaupt einen Effekt zu haben. Genau, weil wir davon ausgehen, dass die Strukturen, an denen sie angreifen, längerfristig hoch- oder runterreguliert sind, vielleicht auch. Und jetzt haben wir es hier aber vielleicht auch nicht in jedem Fall, aber in einem Großteil der Fälle mit einer Dynamik zu tun, die sich monatlich ändert. Und wir haben jetzt tatsächlich auch die Befunde, die unterstützen diese Idee: Naja, das kann man therapeutisch vielleicht auch nutzen.

Bedeutung der Forschungsergebnisse

Ja, mit Ihrer Forschung haben Sie ja wirklich einen blinden Fleck der Neurowissenschaften sichtbar gemacht. Sie zeigen, wie stark ja doch das Gehirn eben beeinflusst wird. Was bedeuten denn diese ganzen Erkenntnisse jetzt für die Neurowissenschaften? Naja, ich würde mir wünschen, dass quasi die Frauengesundheit, die Frauengehirngesundheit da natürlich zentral ins Bild rückt. Wenn wir davon ausgehen, dass wir jetzt weniger als ein Prozent Forschung haben für einen Bevölkerungsanteil, der 51 Prozent ist, also sagen wir mal zumindest die Hälfte, dann fehlt da einfach viel.

Methodik in der Neurowissenschaft

Und die Methodik, die einfach oft angewendet wird, die aus der Perspektive kommt: „Ach Mensch, diese Hormone, das ist so kompliziert.“ Und da müssen wir ja noch viel mehr Probandinnen und Probanden scannen. Und dann wird das ganze Studiendesign so kompliziert, dass es quasi so ein Störfaktor gesehen wird. Das finde ich hochproblematisch, weil das ist ein Signal wie jedes andere biologische Signal. Da können wir ganz viel Neues lernen. Und das sollten wir nicht raus korrigieren oder grundsätzlich weglassen. Ich finde, es wäre echt an der Zeit, das ins Zentrum der Neurowissenschaften mal zu stellen.

Zukunft der Forschung

Könnten denn Ihre Erkenntnisse auch dabei helfen, Erkrankungen wie Depressionen oder auch Alzheimer bei Frauen gezielter behandeln zu können? Also Alzheimer ist ein interessantes Beispiel, weil das sind zwei von drei Patienten, die weiblich sind. Und im Moment ist es so, wir haben jetzt einen Durchbruch quasi in den Neurowissenschaften gesehen. Das finde ich auch interessant, hier den Vergleich zwischen Neurologie und Psychiatrie, dass einfach in der Neurologie schon in diesen Bereichen viel mehr investiert wird und wir dann ja dort, wo investiert wird, auch wirklich sehr, sehr spannende Entwicklungen sehen, die dann auch manchmal wirklich schnell in die Klinik kommen.

. Das Leg Keinem Ab, das Alzheimer-Medikament, das dann relativ schnell Notfall zugelassen wurde, zuerst in den USA, aber auch in Europa und inzwischen in Deutschland, ist ein Medikament, das wirklich ursächlich einen Mechanismus angreift. Also das ist grundsätzlich etwas total Spannendes.

Und trotzdem, als die ersten Daten erhoben worden sind und in der Publikation, die das quasi weltweit berühmt gemacht hat, sind die Frauen nur in den Supplements gefunden worden. Der Haupteffekt ist einfach bei weißen Männern gezeigt worden. Bei Frauen sind die Daten komplizierter. Es ist schwer zu sagen, was es wirklich heißt, zum jetzigen Zeitpunkt. Aber es gibt einfach nicht die Evidenz, dass dieses Medikament stärker als Placebo wirkt bei einer Erkrankung, die aber zu zwei Dritteln Frauen betrifft.

Ja, also auch bei Depressionen ist es ja so, dass Frauen häufiger betroffen sind. Da gibt es sicher einige Gründe für. Aber ich habe mich auch gefragt, ob Ihre Forschungserkenntnisse vielleicht auch einen Hinweis geben könnten. Also ich denke, dass einfach die Tatsache, dass da ganz viele Sachen unbekannt sind über die Lebensspanne und dass es ja nicht nur eine hormonelle Übergangsphase gibt in der weiblichen Lebensspanne.

Zyklus ist jetzt ein relativ subtiler Effekt. Schwangerschaft, Wechseljahre, das sind ja alles ganz, ganz spannende Felder. Auch zum Beispiel so etwas wie die Pille, Verhütungsmethode. Was macht das mit dem Gehirn und was heißt das dann auch? Sind es positive Effekte, sind es negative Effekte? Und wie ist es einzuordnen? Da gibt es noch total viel Spannendes, denke ich, herauszufinden, um vielleicht ein bisschen klarer auf die Frage zu antworten.

In der Schwangerschaft wissen wir schon, manche von meinen Kolleginnen und Kollegen sagen, das ist so ein bisschen ein Stresstest für das gesamte System. Man kann das negativ sehen, man kann es aber auch positiv sehen. Da kann ich ein bisschen in die Zukunft gucken. Was gibt es denn für Risikofaktoren? Wenn ich zum Beispiel einen Schwangerschaftsdiabetes habe oder eine Präeklampsie oder andere Dinge auftreten in der Schwangerschaft, dann sehe ich schon, okay, wenn ein System quasi in einen Ausnahmezustand gebracht wird, wo ich ganz viel produzieren muss, weil ich ein zweites Lebewesen hier quasi mitversorge.

Das sind ja ganz tolle Informationen, wo ich die Schwerpunkte legen sollte in der weiteren Versorgung. Könnte man dann auch sagen, eine Person, die PMDS hat, hat ein erhöhtes Risiko zum Beispiel für eine Wochenbettdepression? Ja, diese Daten haben wir, das stimmt. Und da würde ich aber auch sagen, das Wissen, das macht das. Das heißt ja nicht, dass es dann Schicksal ist, sondern das heißt vielleicht einfach, okay, da habe ich ein gewisses Risiko.

Da passe ich auf, da informiere ich mich vorab, suche mir Unterstützung und dann gelingt es vielleicht auch, diese Phase super gesund zu überstehen. Ja, und gerade bei einer Wochenbettdepression ist es ja auch ultra wichtig, das zu entstigmatisieren, wenn man eben vorher schon so viel Wissen über den eigenen Körper hat. Genau, dann sollte man das nutzen.

Ja, ich habe mich gefragt, wie Sie eigentlich bei Ihrem Forschungsbereich gelandet sind. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich hatte schon das Glück, irgendwie auch eine Mutter zu haben, die sich mit feministischen Themen auseinandergesetzt hat. Und ich kann mich erinnern, wir haben schon früh über alle möglichen Themen diskutiert.

Und ich fand es im Medizinstudium schon auch irgendwie sehr schade, dass manche Sachen, das ist mir schon damals aufgefallen, gar nicht vorkommen im Lehrplan, also zum Beispiel die Wechseljahre. Und dann will ich aber auch ein positives Beispiel nennen, das ist vielleicht in der Pharmakologie, also wie die Medikamente wirken und was sie für Nebenwirkungen machen.

Da hatten wir jemanden, der sehr, sehr viel über Schwangerschaft und Stillphase erzählt hat. Und da habe ich mir gedacht, das ist schon auch eine interessante Erfahrung zu sehen, was in einem Raum passiert, wenn diese Themen mit quasi so harten Forschungsthemen kombiniert werden und mit sehr mechanistischen Ansätzen kombiniert werden.

Und der Anfang war wirklich, glaube ich, so vor 20, 25 Jahren, als ich dann die Möglichkeit hatte, eine Patchstudie im Wochenbett durchzuführen, tatsächlich in Toronto, wo es die Möglichkeit gab zu forschen, was passiert in dem Gehirn in der ersten Woche nach der Entbindung. Und ich dachte mir, als ich diese Projekte gelesen habe, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass da jemand mitmacht in der Zeit.

Und dann war das aber gerade die Zeit, als Brooke Shields von ihrer Wochenbettdepression gesprochen hat und dann Scientology. Und ich glaube, Tom Cruise hat damals gesagt, ach Mensch, das soll sie nicht so haben. Medikamente sind das Schlechteste und sie soll irgendwie mehr in die frische Luft gehen und sich besser ernähren oder so.

Ja, danke dafür. Genau. Und was es aber ausgelöst hat, und da kommen wir zurück vielleicht auch zu Ihrem Punkt der Aktivierung, das hat ganz viele Frauen damals wirklich aktiviert, sich die Frage zu stellen, wieso wissen wir so wenig über diese Phase und das auch ändern zu wollen.

Und wir hatten wahnsinnig viele Frauen, die an diesem Projekt teilnehmen wollten und dann auch wirklich teilgenommen haben. Und das war schon auch eine wirklich, wirklich tolle Erfahrung zu sehen, nee, das ist nicht Schicksal. Das ist politischer Wille. Das kann man auch ändern.

Und dann entstehen wirklich manchmal nicht nur spannende Forschungsergebnisse, sondern es entsteht Wissen, das tatsächlich Frauen hilft, dass Familien hilft, dass der Gesellschaft hilft. Ja, das wäre vielleicht auch meine letzte Frage. Das ist, glaube ich, etwas, das einem dann immer um die Ohren gehauen wird, wenn man ja über geschlechtersensible Forschung spricht.

Bringt das denn eigentlich den Männern auch irgendwas? Naja, ich finde, es ist vor allem spannend, jetzt wo ja das Trendwort irgendwie personalisierte und individualisierte Medizin ist. Und da denke ich mir, da ist ja wirklich der erste Schritt, geschlechtssensibel zu gucken.

Und da verstehe ich gar nicht, wieso das nicht mehr gemacht wird. In der Somatik ist es völlig klar, dass wir sehen, was sind die Erkrankungen in Deutschland und weltweit. Was sind die Todesursachen? Da gibt es so viele Unterschiede.

Und wenn wir zum Beispiel angucken, Frauen sterben in Deutschland am häufigsten an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und das ist aber oft nicht der erste Gedanke. Der erste Gedanke ist oft Brustkrebs. Bei den Männern ist der Herzinfarkt immer ganz vorne mit dabei.

Dass der sich bei Frauen manchmal symptomatisch einfach auch anders darstellt, dass der dann nicht erkannt wird, zu spät behandelt wird, das hat auf jeden Fall Konsequenzen auch für den weiteren Verlauf und dann auch für die Wahrscheinlichkeit der Todesursache.

Und in meinem Feld, in der Psychiatrie, gibt es fast keine Erkrankung, wo es nicht einen ganz, ganz klaren geschlechtssensiblen Unterschied gibt. Und das ist für beide Geschlechter schlecht. Also wenn wir, das ist ja im Deutschen auch immer ein bisschen schwierig, weil wir irgendwie nur dieses eine Wort haben.

Im Englischen gibt es zumindest biologisches Geschlecht, Sex und Gender, was wir gesellschaftlich zuschreiben an weiblichen und männlichen Attributen. Aber Männer in Deutschland, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, haben dreimal höhere Suizidrisiko im Vergleich zu Frauen.

Die Möglichkeit für Männer, sich da rechtzeitig Hilfe zu holen, über schwierige Gefühle wie Scham, Angst, Trauer zu sprechen, da gibt es ganz, ganz wenige sichere Räume. Da gibt es wirklich nicht viel Hilfe. Das ist genauso stigmatisiert wie die Wochenbettdepression, die Sie angesprochen haben.

Ich glaube, da fragt sich niemand, oder? Also ob nicht vielleicht jeder davon profitieren könnte, wenn einfach einerseits mehr erlaubt wird und mehr akzeptiert wird und auch mehr Mut gemacht wird, über diese schwierigen Themen zu sprechen.

Und andererseits dann aber individualisiert auch geguckt wird, was braucht denn die Person, die vor mir sitzt, jetzt als nächsten Schritt? Was wünschen Sie sich für Ihre Forschung in Zukunft? Naja, also vielleicht zu dem Punkt, dass es wirklich, wirklich ein Feld ist, das underfunded ist.

Ich glaube, die Fördermittel, strukturell und langfristig, sind schon ganz, ganz wichtig, um mit tollen Teams und spannenden Fragen aufzubauen und dann hoffentlich das auch schnell und effektiv in die Klinik und in die Anwendung zu bringen.

Das Interesse und vor allem auch das Medieninteresse haben wir ja dank Ihnen inzwischen. Das war Julia Sacher im Gespräch über PMDS, die prämenstruelle dysphorische Störung. Die ist übrigens keine Randerscheinung. Immerhin vier bis acht Prozent aller menstruierenden Personen leiden an PMDS.

Wenn ihr das Gefühl habt, betroffen zu sein, dann sprecht mit eurer Gynäkologin oder eurem Gynäkologen. In einigen Städten gibt es außerdem PMDS-Sprechstunden, zum Beispiel an den Unikliniken.

Und wenn ihr Lust habt, Frau Sacher und ihr Team ganz direkt in ihrer Forschung zu Frauengesundheit zu unterstützen und im Großraum Leipzig lebt, die Arbeitsgruppe von Frau Sacher sucht gerade wieder nach Probandinnen für verschiedene Studien, zum Beispiel zur Körperwahrnehmung und zum Einfluss von Hormonen und Stress auf die Empathie.

Außerdem starten zwei neue Forschungsprojekte zu den Wechseljahren und der Hormonstörung PMOS im Rahmen des Exzellenzclusters Leipzig Center of Metabolism. Weitere Informationen dazu verlinke ich euch in den Show Notes.

Damit kommen wir nicht nur zum Ende dieser Folge, sondern zum Ende unserer Staffel. Wir gehen jetzt in eine kleine Winterpause und hören uns dann hoffentlich nächstes Jahr wieder.

Ich nehme super viele spannende Eindrücke mit aus den vergangenen Folgen. Es ging um bahnbrechende neue Methoden für die Behandlung von Unfruchtbarkeit, um neue Ansätze in der Krebsforschung, Virtual Reality Therapien oder Tanzen als beste Medizin.

Alle Folgen, ach Mensch, darunter auch die Folgen dieser Staffel rund um Körper und Psyche, könnt ihr natürlich nachhören. Findet ihr überall, wo es Podcasts gibt.

Und wenn es euch gut gefallen hat, dann freue ich mich natürlich besonders darüber, wenn ihr diesen Podcast auch weiterempfehlt. Mein Name ist Jessi Jus. Wir hören uns wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal.

Ach Mensch, Schwerpunkt Körper und Psyche. Ein detektor.fm-Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Untertitel im Auftrag des ZDF für funk 2017.