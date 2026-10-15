Play
Bild: BG Media | shutterstock.com

DAZWISCHEN | Preiskampf, Bürokratie und Klimawandel: Landwirtschaft unter Druck

Wie steht es um die Landwirtschaft, Sachsen-Anhalt?

Trockenheit, Preiskampf und Bürokratie: Wie geht es der Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt angesichts der Herausforderungen?

Hier für den Newsletter anmelden!

Zwischen fruchtbarer Börde und Trockenheit

Sachsen-Anhalt gilt als Vorzeigeland in der Landwirtschaft. Fast die Hälfte der Landesfläche wird landwirtschaftlich genutzt, und der Boden in der Magdeburger Börde gehört zu den ertragreichsten in ganz Deutschland. Doch wie anderswo auch kämpfen die Landwirte in Sachsen-Anhalt mit Herausforderungen. Ein wichtiger Faktor: der Klimawandel. Trockenheit und extreme Wetterereignisse stellen Landwirtinnen und Landwirte vor enorme Herausforderungen.

Wachsender Druck durch Politik, Markt und Bürokratie

Neben den klimatischen Veränderungen klagen die Betriebe in Sachsen-Anhalt vor allem über wirtschaftliche und politische Hürden. Viele Unternehmen sehen sich durch steigende Kosten für Energie und Dünger, globalen Wettbewerbsdruck, strenge EU-Auflagen und eine umfassende Dokumentationspflicht unter Druck. Phillip Krainbring, Landwirt in der Börde, drückt seinen Frust über die Dokumentation so aus:

Ich überspitze es jetzt bewusst: Irgendwann muss ich noch dokumentieren, wann welche Kuh wo rülpst.

Phillip Krainbring, Landwirt

Viele Höfe sind mittlerweile auf Nebeneinkünfte wie die Erzeugung erneuerbarer Energien angewiesen, um wirtschaftlich stabil zu bleiben. Im Schnitt machen solche Nebeneinkünfte inzwischen etwa die Hälfte des Gesamteinkommens der Landwirtschaftsbetriebe aus.

Die Zukunft der Landwirtschaft

In dieser Folge von DAZWISCHEN sprechen Marie und Katja darüber, wie die Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt zukunftsfähig bleiben kann. Welche Lösungen sehen Landwirte und Forscherinnen? Welche Veränderungen wird die Branche erleben? Welche Verantwortung haben Verbraucher? Und warum bleibt Landwirt Phillip Krainbring trotz allem Optimist? Um all das geht es in dieser Ausgabe von DAZWISCHEN.

Der DAZWISCHEN-Podcast

Wir liefern mit „DAZWISCHEN“ im Jahr der Landtagswahl und darüber hinaus ein ausgewogenes, kritisches und differenziertes Bild von Sachsen-Anhalt. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Themenwünsche? Engagiert ihr euch und möchtet uns davon erzählen? Schreibt uns eine Mail an dazwischen@detektor.fm oder schickt uns eine Sprachnachricht über WhatsApp an die Nummer 0175 6807345. In unserem WhatsApp-Kanal bekommt ihr zusätzliche Infos. Außerdem empfehlen wir euch den DAZWISCHEN-Newsletter. Hier bekommt ihr jede Woche Hintergrundinformationen, Fotos und Veranstaltungstipps direkt zum Thema.

Der Podcast „DAZWISCHEN“ entsteht im Rahmen eines Kooperationsprojekts mit der Media Forward Fund gGmbH. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei der BEBE Medien GmbH.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen