Schule in der Krise

Schule war lange ein Privileg für einige wenige: Erst 1919 wurde in Deutschland die gemeinsame Grundschule verpflichtend für alle Kinder eingeführt. Gut hundert Jahre später ist die Liste an Mängeln im Schulsystem lang: marode Infrastruktur, veraltete Lehrpläne, zu wenige Lehrkräfte, sinkende Aufmerksamkeitsspannen, nachlassende Leistungen, dazu immer mehr psychische Probleme bei Schülerinnen und Schülern — das deutsche Schulsystem steckt in der Krise. Das liegt auch daran, dass viele seiner Strukturen tradierten Entwicklungen folgen, die den Anforderungen an Bildung und Schule in der Gegenwart nicht mehr gerecht werden, sagt der Bildungsforscher Kai Maaz.

Unterricht von morgen

Dabei müssten wir eigentlich längst wissen, wie Schule besser geht. Denn die Wissenschaft erforscht schon seit Langem, wie Lernen funktioniert, was guten Unterricht ausmacht und wann Schule erfolgreich ist. Dazu kommt das Erfahrungswissen aus der Schulpraxis.

Wie würden Bildung und Schulkultur aussehen, wenn man die Ergebnisse aus der Forschung und die Erfahrung aus der Praxis einmal konsequent zusammendenkt? Um das herauszufinden, hat Spektrum der Wissenschaft 17 führende Expertinnen und Experten aus der Schul- und Bildungsforschung, aus Pädagogik und Psychologie gebeten, aufzuschreiben, wie die Schule der Zukunft auf Grundlage des heute verfügbaren Wissens aussehen müsste.

Einer dieser Experten ist Kai Maaz. Er ist Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation, Sprecher des Nationalen Bildungsberichts und Mitglied der ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz. In dieser Folge von „Die großen Fragen der Wissenschaft“ stellt er seine Visionen für die Schule von morgen vor.

Bei Prüfungen und Notengebung brauchen wir eine Revolution. Kai Maaz, Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation Bild: fotorismus für DIPF

Wie machen wir das Bildungssystem gerechter? Welches Personal braucht man für einen qualitativ hochwertigen Ganztag? Wie müssen die Lehrkräfte der Zukunft ausgebildet werden? Und: Sollte Schule in Zeiten von Google und KI überhaupt noch Wissen vermitteln oder vor allem Kompetenzen?

