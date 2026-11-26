2026 neigt sich langsam dem Ende entgegen. Und klimatechnisch war das ja nicht gut: Hitze, Tote, Temperaturrekorde, Eisschmelze, Überschwemmungen, starke Niederschläge, Erdrutsche.

Als Optimist könnten wir jetzt auf 2027 hoffen. Doch die Weltwetterorganisation WMO geht davon aus, dass das nächste Jahr global gesehen noch wärmer wird. Ein Schlüssel um die Klimakrise zumindest zu verlangsamen, könnten die Geowissenschaften sein. Doch die Zeit drängt.

Wie uns die Geowissenschaften helfen können, die Klimakrise zu bewältigen und die Energiewende sicher zu gestalten, darum geht es in dieser Folge. Mein Name ist Wieland Mikulajczyk. Wie gut, dass ihr zuhört. Das Forschungsquartett, Wissenschaft bei detektor.fm, in Kooperation mit dem GFZ Helmholtz Zentrum für Geoforschung.

Umweltgefahren und Risiken

Extreme Wetterereignisse, der Verlust der Artenvielfalt und kritische Veränderungen unseres Erdsystems laut dem Global Risk Report des World Economic Forum belegen diese Umweltgefahren unangefochten die ersten drei Plätze der größten globalen Risiken der nächsten zehn Jahre. Um diese Krisen einzudämmen, braucht es nicht nur politische Beschlüsse, sondern auch ein tiefes Verständnis unseres Planeten.

Deshalb freue ich mich besonders, in dieser Folge Professor Dr. Susanne Bauter zu Gast zu haben. Sie ist die wissenschaftliche Vorständin des Helmholtz Zentrums für Geoforschung GFZ und beschäftigt sich besonders mit den gesellschaftlichen Herausforderungen des Klimawandels.

Frau Professor Dr. Bauter, herzlich willkommen im Forschungsquartett. Ja, guten Tag. Ich freue mich auf das Gespräch.

Rückblick auf 2026

Frau Professor Dr. Bauter, das Jahr 2026 geht langsam auf sein Ende zu. Wenn Sie jetzt auf das Jahr aus Ihrer Sicht als Geophysikerin zurückblicken, was war denn da besonders? Was ist Ihnen da aufgefallen?

Ich kann da gar nicht ein Ereignis nennen. Da waren wirklich viele. Wir hatten eine extreme Sturzflut in Nepal im August. Wir hatten, das haben wir alle erlebt, auch in Deutschland: Hitzewelle, Extremwetter, wir hatten Dürre. Aber andererseits sehen wir auch, dass es mit erneuerbarer Energie wirklich auf dem Vormarsch ist.

Die Geothermie hier in Potsdam macht große Fortschritte. Wir haben eine Änderung gesehen vom Kohlenstoffdioxid-Speichergesetz. Ich denke, aus geologischer Sicht ist es eine Mischung aus einerseits Katastrophen und auch einiger hoffnungsvoller Entwicklungen.

Geowissenschaften und Klimawandel

Ich würde gern noch einmal auf diesen aktuellen Risikobericht des World Economic Forum zurückkommen. Dort stehen kritische Veränderungen der Erdsysteme ganz oben auf der Liste der Langzeitgefahren. Für mich als Laien: Wie hängen denn Ozeane und der Boden auf der einen Seite und unser Klima auf der anderen Seite zusammen? Beziehungsweise wo spielen Geowissenschaften eine besondere Rolle in Klima und Energiefragen?

Man kann die Erde ja als ein System betrachten. Alles hängt mit allem zusammen. Das macht auch, dass wir nicht über einen einzelnen Aspekt des Systems reden, sondern nur die Ozeane und die Aufwärmung der Ozeane oder das Abschmelzen von Eis oder die Hitzewelle, die wir am Land haben und Einfluss auf Agrar. Das hängt alles miteinander zusammen.

Und das versuchen wir am GFZ auch so zu betrachten, dass wir die Erde als System betrachten und daraus sowohl die Risiken, die auf uns zukommen, zu verstehen als auch Lösungen vorzuschlagen und auch die Effekte der Lösungen zu evaluieren. Es ist sowohl eine wissenschaftliche Sicht als auch eine Beratungssicht Richtung Gesellschaft und Politik.

Bedeutung der Geowissenschaften

Gab es im vergangenen Jahr einen konkreten Moment, wo Sie dachten, ohne den Blick der Geowissenschaften werden wir diese Energiewende oder die Klimakrise nicht schaffen?

Da gibt es gar nicht einen Blick. Ich würde sagen, ohne die Geowissenschaftler, ohne einen Blick im Untergrund in den Zusammenhang mit Landschaft und Atmosphäre werden wir die Energiewende nicht schaffen.

Und ich denke, in Deutschland hat es im vergangenen Jahr zwei Beispiele gegeben, wo es Gesetzesänderungen gab, die in eine Richtung gehen, wo wir denken, da gibt es Lösungen. Und eine war ja das Geothermie-Beschleunigungsgesetz, wo ein Pfad reinkommt, wie auch Geothermie in Kommunen umgesetzt werden kann.

Und das andere ist eben das Kohlenstoffdioxid-Speichergesetz, wo nach vielen Jahren, wo es eine Pause gab für die Speicherung von CO2 im Untergrund, jetzt doch etwas Bewegung kommt und geöffnet wird für die Speicherung von Kohlenstoffdioxid.

Rolle des Helmholtz Zentrums für Geoforschung

In welcher Rolle sehen Sie denn das Helmholtz Zentrum für Geoforschung beim Thema Klimakrise? Was können Sie denn da beitragen? Wo sehen Sie Ihre Aufgabe?

Wir sehen das entlang einer Kette. Wir haben erstmal einen Teil, dass wir messen. Wir messen Veränderungen im Erdsystem. Wir können da auch monitoren, wir können auch Trends aufzeichnen.

Ein Beispiel ist, wir haben Satelliten, GRACE, State for Gravity Recovering Climate Experiments. Wir messen eigentlich das Schwerefeld der Erde, also die Anziehungskraft. Aber wir messen das so genau, dass wir daraus Änderungen im Wasserspeicher im Untergrund dokumentieren können.

Und was wir dann sehen über so mehr als 20 Jahre ist, dass zum Beispiel ein großer Teil Deutschlands den Wasserspeicher im Untergrund abnimmt. So ist es zu trocken. Und die paar nassen Sommer, die wir haben, füllen das nicht auf.

So, einerseits, wir messen, wir monitoren, wir gucken auf Trends und Beobachtungen. Wir machen das auch am Boden, wir machen das aus dem Weltall.

Und andererseits haben wir dann unsere Kompetenz, wo wir aus diesen Messungen Analysen von Daten, Experimente aufzeichnen. Was wäre so eine Lösungsmöglichkeit? Und was wäre auch die Auswirkung solcher Lösungen?

Da geht es zum Beispiel um Geothermie oder auch Wiedervernässung von Mooren, Frühwarnung vor Sturzfluten wie in August in Nepal. Und dann geht es ja weiter, dass wir über diese Lösungsvorschläge auch Politik und Gesellschaft beraten, sodass wir auch dafür sorgen, dass das in der Anwendung kommt.

Wahrnehmung in der Gesellschaft

Haben Sie das Gefühl, dass Sie da in der Politik und in der Gesellschaft auch gehört werden?

Das ist eine gute Frage. Ich denke schon. Ich sehe das auch als unsere Aufgabe. Und es ist auch ein Miteinander. Wir müssen das als Wissenschaft mit der Gesellschaft, mit der Politik, mit den Medien angehen. Das ist ein Gemeinsam, nicht jeder für sich.

Und ich denke schon, wir machen da viel in verschiedenen Verbänden, auch lokal hier in der Stadt, auch im Beispiel im Planetarium, dass wir unsere Forschung in 3D zeigen, aber auch mit der Politik lokal in der Stadt, in Brandenburg, im Land, in Deutschland, auch auf europäischer Ebene.

Wir versuchen uns da gemeinsam auch mit unseren Partnern von anderen Zentren da auch einzubringen.

Fortschritte und Herausforderungen

Sie haben jetzt schon so ein, zwei gute Sachen von der Gesetzgebung her benannt. Wenn ich mir aber die Nachrichten mit Bezug auf die Klimakrise angucke, dann haben Sie auch schon ein paar Sachen genannt. Und mir wird da persönlich auch immer ein bisschen mulmig: Hitzerekorde, Überschwemmungen, Abschmelzen der Gletscher war gerade ein großes Thema und gefühlt so gut wie kein Fortschritt.

Drückt mich da meine Wahrnehmung, dass es da keinen Fortschritt gibt oder gibt es wenig Fortschritt? Oder geht es nur so langsam mit notwendigen Veränderungen voran, dass man diese Bewegung ja gar nicht sehen kann?

Einerseits teile ich natürlich schon Ihre Einschätzung. Wir sehen in den Nachrichten auch ja ein Rekord nach dem anderen. Und dann können wir auch noch mitnehmen, dass zum Beispiel in Europa die Aufwärmung noch schneller geht als global.

Wir sind schon längst über die anderthalb Grad pro Jahr, die wir ja eigentlich im Paris Agreement verabredet haben. Das sind auch nicht schöne Botschaften, mit denen wir kommen.

Ich denke, dass das kann auch so sein, dass es die Menschen teilweise ein bisschen lähmt, dass sie sagen, das ist so riesig, das Problem für den Besteher. Was kann ich als Individuum da beitragen?

Aber ich denke, wir haben in der Wissenschaft gezeigt, dass es die Aufwärmung gibt. Wir sehen die Auswirkungen, wir sehen die, Sie haben es am Anfang genannt, die Extremwetterereignisse. Wir sehen die Überflutungen, das Abschmelzen von Gletschern, Meeresspiegelsteigerung.

So, das haben wir dokumentiert. Wir sehen, dass ein Handeln notwendig ist. Und ich denke, um auch im Handeln zu kommen, sollten wir dann auch aufzeigen, welche Schritte können wir da gehen, auch wenn es kleine Schritte sind.

Mit vielen kleinen Schritten kommt man zum Schluss auch am Ziel. Und ich denke, dass das auch eine Aufgabe ist der Wissenschaft, dass wir nicht nur mit diesen Negativbotschaften kommen.

Ich denke, wir haben jetzt viele Jahre gewarnt, aber dass wir auch mit Positivbotschaften kommen: Was ist es, was wir machen können? Was läuft auch gut?

Erfolge und Herausforderungen in Deutschland

Ich kann auch ein Beispiel geben: Deutschland hat es ja geschafft, seinen CO2-Ausstoß zu verringern über die Jahre. Wir sind nicht am Ziel, aber wir sind jedenfalls auf einem guten Weg, würde ich mal sagen.

Gibt es da noch mehr, was Deutschland gut macht, oder gibt es da etwas, wo Sie sagen, da sollte Deutschland mal noch ein bisschen mehr Tempo machen? Das fehlt hier noch.

Wir hätten natürlich gerne schon mehr Tempo, aber ich denke, es gibt viele Punkte, wo Deutschland es gut macht. So, wie gesagt, der CO2-Ausstoß geht runter. Auch in der Geothermie geht es voran. Deutschland ist auch im Strom mit erneuerbarer Energie schon über 50 Prozent im Anteil.

Das ist sehr positiv. Ich bin sehr gespannt, wie jetzt die Änderung auch im Kohlenstoffdioxid-Speichergesetz, wie das aufgenommen wird, ob auch Kommunen das machen.

Das wäre für einige Industrien eine Lösung, wo CO2 wirklich nicht zu vermeiden ist. Und ich denke, in der Geothermie hier bei uns in Potsdam, so fast vor unserer Haustür hier am Geoforschungszentrum, gibt es schon eine erfolgreiche Geothermie-Bohrung, die 5000 Haushalte mit Wärme versorgt.

Und das ist super positiv. Und solche mittelgroßen Kommunen, die so eine Vision haben, das benötigen wir. Und wir begleiten das auch. Wir machen da auch, wir forschen da mit. Und das ist eine super Zusammenarbeit.

Hoffnung und Lösungen

Zum Abschluss: Sie haben gerade schon ein bisschen Hoffnung verbreitet, möchte ich gerade sagen. Können Sie noch ein bisschen mehr Hoffnung uns geben, dass wir das Ganze, diese ganze Klimakrise meistern? Und haben Sie da Beispiele für Lösungen aus den Geowissenschaften, die vielleicht auch global wirken oder eben, wie in Potsdam, dann ganz lokal?

Ja, ich denke, da gibt es verschiedene Lösungen. Zum Beispiel, wenn wir auch schauen auf die Kapazität der Natur. So, da gibt es verschiedene, schon diese sogenannten nature-based solutions: Wiedervernässung von Mooren.

So, die trockengelegten Moore stehen ja für etwa 7 Prozent des Ausstoßes von CO2 in Deutschland. Das ist beträchtlich. So, wenn wir es da schaffen, Moore zu wiedervernässen, aber gleichzeitig in engem Dialog mit Agrarwissenschaft, sodass wir es auch schaffen, die noch weiter zu nutzen.

Und da haben wir auch verschiedene Beispiele und Projekte, wo wir zeigen, wie das geht. Und so, das wäre ein Beispiel.

Ich denke, ein zweites Beispiel ist auch die Vorbereitung und Frühwarnung für Extremereignisse, die es gibt. So, die Anpassung am Klimawandel, das ist benötigt als Gesellschaft.

Da geht es zum Beispiel um Frühwarnung für Überflutungen, wie damals im 2021 im Ahrtal oder Sturzfluten in Nepal, die eine Kombination sind. Aber auch, denke ich, beschleunigt sind jetzt durch Klimawandel, Auftauen von Permafrost zum Beispiel. Da können wir auch Beiträge liefern.

Wir haben auch wirklich spannende Ideen für neue Methoden. Und ich denke, das wird auch der Gesellschaft helfen. Das wird auch viel Leben sparen, aber auch Infrastruktur.

Das sagt Prof. Dr. Susanne Bauter, wissenschaftliche Vorständin des Helmholtz Zentrums für Geoforschung GFZ.

Frau Prof. Dr. Bauter, vielen Dank für Ihre Zeit und das spannende Gespräch. Vielen Dank meinerseits. Außerdem an dieser Stelle vielen Dank für die Produktion dieser Folge. Die kam diese Woche von Stanley Beildorf.

Damit sind wir am Ende des Forschungsquartetts für diese Woche. Immer donnerstags erscheint eine neue Episode. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder reinhört und wenn ihr einer wissenschaftsbegeisterten Person vom Podcast erzählt.

Mein Name ist Wieland Mikulajczyk. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal. Das Forschungsquartett, Wissenschaft bei detektor.fm. In Kooperation mit dem GFZ Helmholtz Zentrum für Geoforschung.