Play
Bild: Zurijeta | shutterstock.com

Forschungsquartett | Grüner Haushaltsbrennstoff

Grüne Energie für Millionen Haushalte

Im südlichen Afrika haben Millionen Menschen keinen oder nur eingeschränkten Zugang zu sauberer Energie. Die Initiative „GreenQUEST“ will das ändern.

Das Forschungsquartett – dieses Mal in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum Berlin

Fehlende Energie in afrikanischen Ländern

Im südlichen Afrika haben hunderte Millionen Haushalte keinen oder nur eingeschränkten Zugang zu Energie — vor allem zu sauberer Energie. Um alltägliche Dinge wie Kochen, Heizen und Kühlen oder Licht anmachen erledigen zu können, werden vor allem Feuerholz, Holzkohle oder fossiles Flüssiggas verwendet. Diese Art von Haushaltsbrennstoff hat jedoch negative Folgen für die Umwelt, das Klima und die Gesundheit der Menschen. Außerdem werden dadurch Frauen und Kinder auf sozialer Ebene benachteiligt.

The burning of these biomasses creates toxic environments at home. And it’s very often the case that women and children are responsible for collecting these fuels. This prevents them from working or going to school.

Catalina Jimenez, leitende Wissenschaftlerin am HZB

Grüner Haushaltsbrennstoff für Afrika

Um der Lage entgegenzuwirken, hat das Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) gemeinsam mit dem Katalyse-Institut der Universität Kapstadt einen nachhaltigen Haushaltsbrennstoff entwickelt. Im Rahmen des Projekts „GreenQUEST“ ist ein grünes Flüssiggas entstanden, das aus grünem Wasserstoff und aus CO2 hergestellt wird, das zuvor aus der Atmosphäre abgeschieden wurde.

Um das Produkt an die Menschen in den Gemeinden zu bringen, arbeiten die Forschenden mit lokalen Unternehmen zusammen. So soll der verflüssigte Brennstoff in komprimierten Flaschen transportiert und verteilt werden. Damit das möglich wird und damit sich die Menschen den Brennstoff leisten können, braucht es Unterstützung aus der Politik.

We need to work on a change of mentality and also to engage all the stakeholders, the decision makers, the governments and the community to say ‚we need this support from the government‘.

Catalina Jimenez, leitende Wissenschaftlerin am HZB

Wie kann man den Zugang zu sauberer Haushaltsenergie in südafrikanischen Ländern verbessern? Das klären detektor.fm-Moderatorin Karolin Breitschädel und ihre Kollegin Alina Metz im „Forschungsquartett„. Über die Lage vor Ort und die Details des Projektes berichtet Catalina Jimenez. Die gebürtige Argentinierin ist leitende Wissenschaftlerin am HZB für Material- und Energieforschung und koordiniert Projekte wie GreenQUEST.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen