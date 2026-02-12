Play
Bild: Treecha | Shutterstock

Forschungsquartett | Planet und Forschung

„Forschung für Erde und Umwelt wird der maßgebliche Faktor werden“

“Mit Forschung das Leben auf unserem Planeten verbessern” — nichts Geringeres hat sich die Helmholtz-Gemeinschaft für die kommenden Jahre auf die Fahnen geschrieben. Wie geht sie die Aufgaben der Zukunft an?

Das Forschungsquartett — dieses Mal in Kooperation mit der Helmholtz-Gemeinschaft

Forschung für Freiheit und Leben

Wie können wir den Planeten schützen und erhalten und trotzdem in Freiheit leben? Und wie können Forschende relevante Lösungen entwickeln — für Probleme in Deutschland und darüber hinaus? Antworten auf diese Fragen sucht die größte Wissenschaftsorganisation Deutschlands, in der sich 18 Forschungszentren zusammengeschlossen haben. In den sechs Forschungsbereichen der Helmholtz-Gemeinschaft — Energie, Erde und Umwelt, Gesundheit, Information, Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr sowie Materie — entwickeln Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Forschungsprogramme, mit dem Ziel, die Lebensgrundlagen des Menschen langfristig zu sichern und Technologien für eine wettbewerbsfähige Wirtschaft zu entwickeln. Dr. Martin Keller ist seit Herbst 2025 Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft, zuvor hat er 30 Jahre lang in den USA gelebt und gearbeitet:

Viele meiner Kollegen vom US-Department of Energy National Laboratory haben gesagt: ‚Ich wünschte wir hätten so etwas wie Helmholtz‘. Oft ist es so, dass wir in Deutschland vergessen, wie wertvoll diese Gemeinschaft ist, weil man kennt sie ja schon. Ich frage mich, wie machen wir uns besser bekannt? Nicht nur im Ausland, sondern auch in Deutschland.

Dr. Martin Keller, neuer Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft

Dr. Martin Keller, neuer Präsident der Helmholtz-GemeinschaftFoto: Phil Dera

Was kann Wissenschaft für die Menschen tun?

Aber wie können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eigentlich den Alltag von Menschen verändern, die mit Forschung so gar nichts am Hut haben? Prof. Katrin Böhning-Gaese, wissenschaftliche Geschäftsführerin des UFZ, gibt ein Beispiel aus dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, UFZ, aus den vergangenen Jahrzehnten:

Nach der Wende war der ganze Leipziger Süden ein riesiges Braunkohle-Abbaugebiet mit vergifteter Luft, vergifteten Böden. Da hat das UFZ mit seiner Forschung über Sanierung, über Chemikalienreinigung einen Beitrag geleistet, dass das jetzt diese wunderbaren Seenlandschaften sind, wo man gerne badet, wo Naturschutzgebiete sind, wo seltene Vögel und andere Arten in relativ kurzer Zeit wieder zurückgekommen sind.

Prof. Katrin Böhning-Gaese, Wissenschaftliche Geschäftsführerin des UFZ

Prof. Katrin Böhning-Gaese, Wissenschaftliche Geschäftsführerin des UFZFoto: Sebastian Wiedling

Warum die neue Helmholtz-Spitze in Zukunft enger mit der Wirtschaft zusammenarbeiten will und was sich Dr. Martin Keller und Prof. Katrin Böhning-Gaese von der Politik erhoffen, darüber sprechen sie mit Klara Fröhlich in dieser Folge des „Forschungsquartetts“. Moderiert wird die Episode von detektor.fm-Redaktionsleiterin Ina Lebedjew.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen