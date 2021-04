Forschungsquartett | Therapie-Apps

Der Therapeut in der Hosentasche?

Therapie-Apps sollen dabei helfen, Depressionen oder andere psychische Erkrankungen in den Griff zu bekommen. Das Angebot in AppStores ist inzwischen fast unüberschaubar geworden – offen bleibt, wie viel diese Tools wirklich taugen. In der Verhaltenstherapie zum Beispiel sollen Patientinnen und Patienten lernen, wie sie ihr aktuelles Denken, Fühlen und Handeln verbessern können. Das geschieht mithilfe konkreter Übungen – die könnten auch von einer App vorgeschlagen werden. Und tatsächlich sehen viele Psychologinnen und Psychologen ein großes Potential in Therapie-Apps und anderen Formen digitaler Psychotherapie.

Von Therapie-Apps bis zum Video-Call

Spätestens mit der Corona-Krise hat sich die Psychotherapie auch für neue Behandlungsformen geöffnet. Der Zugang zu Videotherapie ist zum Beispiel vereinfacht worden: Zunächst, um Therapie unter Social-Distancing-Bedingungen möglich zu machen. Aber viele Therapierende sehen hier auch jenseits von Corona Potential. Experten zufolge wirke die Therapie per Video sogar ähnlich gut wie die analoge Variante. Aber gilt das auch für Therapie-Apps – vor allen Dingen, wenn man sie ohne therapeutische Begleitung nutzt?

Wenn man eine gute App findet und die Symptomatik nicht so schwerwiegend ist, können Therapie-Apps helfen. Lena Steubl vom Forschungsprojekt PsychOnlineTherapie Foto: Universität Ulm

Bei welchen Störungsbildern Therapie-Apps helfen und wie sie idealerweise eingesetzt werden, das wird an der Universität Ulm erforscht. Das Projekt PsychOnlineTherapie untersucht, auf welche Weise digitale Tools und analoge Therapie kombiniert werden können. Psychologin Lena Steubl arbeitet bei diesem Projekt. Sie hat detektor.fm-Redakteur Dominik Lenze verraten, was man bei der App-Auswahl beachten muss, wann sie wirken und ob sie nicht auch zu mehr freien Therapieplätzen beitragen könnten.